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HOME SPORTS MOTOGP

Luca Marini Ingin Jadwal MotoGP Lebih Padat, Ini Maksudnya

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |01:24 WIB
Luca Marini Ingin Jadwal MotoGP Lebih Padat, Ini Maksudnya
Luca Marini berharap jadwal MotoGP ke depannya lebih padat (Foto: Honda HRC Castrol)
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LUCA Marini berhadap jadwal MotoGP ke depan jadi lebih padat. Tapi, bukan berarti pembalap asal Italia itu menginginkan penambahan jumlah balapan. Melainkan, ia mau waktu libur yang lebih panjang.

MotoGP 2026 dijadwalkan menggelar 22 seri balapan. Jumlah tersebut sama seperti edisi tahun lalu. Sementara, total seri dalam semusim perlahan bertambah sejak 2022 dengan minimal 20 kali setahun.

Start balapan MotoGP Hungaria 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)
Start balapan MotoGP Hungaria 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Menggelar 22 balapan dalam semusim dengan jeda 1-2 pekan dinilai sudah terlalu padat. Jumlah itu meningkatkan risiko cedera serta pembalap rawan mengalami kejenuhan.

1. Ide Berbeda

Seruan untuk mengurangi jumlah balapan dalam semusim terus dikemukakan. Tapi, Marini justru punya ide sebaliknya. Pembalap tim Honda HRC Castrol itu ingin jadwal atau kalender balap lebih padat.

“Buat saya, jadwal tahun ini tidaklah ideal. Menurut saya, kami harus lebih memadatkan jadwal di antara dua balapan untuk membuat jeda yang lebih panjang saat musim dingin,” terang Marini, dikutip dari Crash, Selasa (18/8/2026).

Musim ini misalnya, MotoGP 2026 dijadwalkan rampung pada 29 November. Sementara, musim baru atau MotoGP 2027 akan dimulai 5-7 Maret. Jeda itu dinilai Marini terlalu pendek.

 

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