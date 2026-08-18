Prediksi Juara MotoGP 2026: Jorge Martin, Marc Marquez atau Nama Lain?

PEMBALAP penguji Ducati, Michele Pirro, memprediksi persaingan gelar juara MotoGP 2026 akan sengit sampai akhir musim. Ia menilai seperti itu karena setiap tim melakukan persiapan dengan matang.

Saat ini, MotoGP 2026 sudah menyelesaikan 12 seri. Balapan selanjutnya akan berlangsung di MotorLand Aragon, Spanyol, pada 28-30 Agustus 2026.

Marc Marquez 8 kali menang di MotoGP Aragon 2026. (Foto: Instagram/@ducaticorse)

1. Setiap Tim Wajib Siap

Michele Pirro mengatakan setiap tim harus siap dari balapan ke balapan di MotoGP 2026. Sebab, persaingan di MotoGP 2026 berlangsung sengit.

"Saya pikir ini adalah Kejuaraan Dunia yang benar-benar akan ditentukan oleh detail-detail kecil," kata Michele Pirro, Okezone mengutip dari Motosan, Selasa (18/8/2026).

Ia mengatakan jika ada pembalap yang kehilangan konsentrasi meskipun hanya satu seri saja dapat menjadi catatan buruk.

"Menurut pendapat saya, itu juga bisa dipengaruhi kesalahan satu atau yang lain. Kita telah melihat betapa tipisnya selisih jarak poin," tegas pembalap yang sejak 2013 berperan sebagai test rider Ducati.