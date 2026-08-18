Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Prediksi Juara MotoGP 2026: Jorge Martin, Marc Marquez atau Nama Lain?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |09:35 WIB
Prediksi Juara MotoGP 2026: Jorge Martin, Marc Marquez atau Nama Lain?
Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez calon kuat juara MotoGP 2026. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

PEMBALAP penguji Ducati, Michele Pirro, memprediksi persaingan gelar juara MotoGP 2026 akan sengit sampai akhir musim. Ia menilai seperti itu karena setiap tim melakukan persiapan dengan matang.

Saat ini, MotoGP 2026 sudah menyelesaikan 12 seri. Balapan selanjutnya akan berlangsung di MotorLand Aragon, Spanyol, pada 28-30 Agustus 2026.

Marc Marquez 8 kali menang di MotoGP Aragon 2026. (Foto: Instagram/@ducaticorse)
Marc Marquez 8 kali menang di MotoGP Aragon 2026. (Foto: Instagram/@ducaticorse)

1. Setiap Tim Wajib Siap

Michele Pirro mengatakan setiap tim harus siap dari balapan ke balapan di MotoGP 2026. Sebab, persaingan di MotoGP 2026 berlangsung sengit.

"Saya pikir ini adalah Kejuaraan Dunia yang benar-benar akan ditentukan oleh detail-detail kecil," kata Michele Pirro, Okezone mengutip dari Motosan, Selasa (18/8/2026).

Ia mengatakan jika ada pembalap yang kehilangan konsentrasi meskipun hanya satu seri saja dapat menjadi catatan buruk.

"Menurut pendapat saya, itu juga bisa dipengaruhi kesalahan satu atau yang lain. Kita telah melihat betapa tipisnya selisih jarak poin," tegas pembalap yang sejak 2013 berperan sebagai test rider Ducati.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/38/3236773/marc_marquez_dan_valentino_rossi-8Mgf_large.jpg
Ahli Suspensi Ungkap Marc Marquez Pahami Motornya Dibandingkan Siapapun dan Motor Berbicara ke Valentino Rossi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/38/3236676/pembalap_penunggang_motor_ducati_wajib_juara_dunia_motogp_2026-Jhfz_large.jpg
Ducati Harus Juara Dunia MotoGP 2026, Michele Pirro Pilih Marc Marquez ketimbang Fabio Di Giannantonio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/38/3236673/luca_marini_berharap_jadwal_motogp_ke_depannya_lebih_padat-Fywh_large.jpg
Luca Marini Ingin Jadwal MotoGP Lebih Padat, Ini Maksudnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/38/3236672/marc_marquez_mengaku_sulit_mencari_solusi_untuk_berdamai_dengan_valentino_rossi-CbfI_large.jpg
Marc Marquez soal Berdamai dengan Valentino Rossi: Sulit Cari Solusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/38/3236739/ducati_tidak_akan_mengembangkan_motor_desmosedici_gp26-4tBJ_large.jpg
Ducati Takkan Kembangkan Motor, Marc Marquez Gagal Juara Dunia MotoGP 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/38/3236517/davide_brivio_mengungkap_fakta_mengejutkan_soal_sekat_di_garasi_valentino_rossi_dan_jorge_lorenzo-uxqW_large.jpg
Davide Brivio Ungkap Fakta Mengejutkan soal Sekat di Garasi Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement