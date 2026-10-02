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HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP 2026 Hari Ini: Marc Marquez Menggila di Latihan Bebas Seri Jepang?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |04:37 WIB
Jadwal MotoGP 2026 Hari Ini: Marc Marquez Menggila di Latihan Bebas Seri Jepang?
Simak jadwal MotoGP Jepang 2026 yang digelar mulai hari ini (Foto: Facebook/MotoGP)
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MOTEGI – Jadwal MotoGP 2026 hari ini, Jumat (2/10/2026) pagi WIB, sudah diketahui. Akankah Marc Marquez menggila di latihan bebas seri Jepang?

MotoGP 2026 memasuki seri ke-16. Pekan balapan bertajuk MotoGP Jepang 2026 itu digelar di Sirkuit Mobility Resort Motegi, Motegi, yang sekaligus mengawali rangkaian tur Asia.

1. Selisih Sangat Tipis

Marc Marquez jadi juara dunia MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)
Marc Marquez jadi juara dunia MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)

Jelang seri ini, Martin masih bercokol di puncak klasemen MotoGP 2026 dengan raihan 306 poin. Ia hanya unggul 12 angka dari Marquez yang berada di urutan kedua.

Dengan tujuh seri tersisa, apapun masih bisa terjadi. Jangan lupa, selisih hanya 12 poin itu terhitung tipis di MotoGP saat ini di mana nilai maksimal dalam satu pekan balapan adalah 37.

Musim lalu, Martin mengalami nasib buruk karena terjatuh saat start di Sprint Race. Ia bahkan mengalami cedera parah dan harus absen hingga seri terakhir MotoGP 2025.

Di sisi lain, seri Jepang musim lalu meninggalkan kenangan manis untuk Marquez. Meski gagal menang, ia sanggup mengunci gelar juara dunia yang ketujuh.

 

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