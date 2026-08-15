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HOME SPORTS MOTOGP

Pembalap Veteran Ini Tak Tertarik Comeback ke MotoGP, Meski Berulang Kali Jadi Pembalap Pengganti

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |04:08 WIB
Pembalap Veteran Ini Tak Tertarik Comeback ke MotoGP, Meski Berulang Kali Jadi Pembalap Pengganti
Pembalap Veteran Ini Tak Tertarik Comeback ke MotoGP, Meski Berulang Kali Jadi Pembalap Pengganti (Dok LCR Honda)
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JAKARTA - Pembalap veteran Cal Crutchlow mengaku tak akan mengubah pendiriannya untuk pensiun dari MotoGP. Hal ini meskipun dirinya beberapa kali menjadi pembalap pengganti di tim LCR Honda musim ini. 

1. Tak Akan Kembali ke MotoGP

Pembalap berusia 40 tahun itu memutuskan berhenti dari dunia balap penuh waktu pada akhir 2020. Ia pensiun setelah menjalani musim keenamnya sebagai pembalap reguler bersama LCR Honda. Bersama LCR Honda, ia berhasil meraih  tiga kemenangan balapan MotoGP.

Meski demikian, pembalap asal Inggris ini sempat tampil dalam beberapa balapan bersama Yamaha, tim tempatnya bernaung sebagai pembalap penguji hingga tahun 2024.

Ia sempat vakum membalap selama dua tahun. Namun,  Cal Crutchlow kembali beraksi pada 2026 untuk menggantikan Johann Zarco. Saat itu, pembalap asal Prancis tersebut mengalami cedera di Catalunya, sementara HRC tidak dapat menurunkan salah satu dari pembalap penguji mereka untuk mengisi posisi tersebut.

Namun, aktivitas membalap bukanlah hal yang dirindukan oleh Crutchlow. Ia tak akan mengubah pendiriannya, meski ia sempat turun sebagai pengganti Zarco di tengah musim.

Cal Crutchlow. (Foto: Instagram/lcr.team)
Cal Crutchlow. (Foto: Instagram/lcr.team)

"Tidak," ujar Cal Crutchlow dalam konferensi pers menjelang Grand Prix Inggris, melansir Crash, Sabtu (15/8/2026). 

"Bukan hal yang mudah untuk meninggalkan dunia ini selama dua tahun lalu kembali lagi, apalagi tanpa mengendarai motor sama sekali selama masa vakum tersebut—kecuali saat saya melahap 30 putaran di Misano tepat sebelum balapan di Mugello," ucapnya.

Ia mengatakan, balapan MotoGP bukan sekadar permainan biasa.

"Saya mencintai olahraga ini. Saya kembali bukan karena alasan lain selain permintaan mereka; Honda dan LCR meminta saya untuk kembali. Saya tidak akan melakukannya untuk pihak lain mana pun," tuturnya.

 

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Topik Artikel :
Cal Crutchlow MotoGP MotoGP 2026
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