JAKARTA – Memasuki pertengahan bulan Agustus, para penggemar olahraga tarung (combat sports) di Indonesia akan disuguhkan pertandingan-pertandingan panas. Sebagai bagian dari rangkaian Baku Hantam Championship: The Brutal Selection Bali, ajang bertajuk "ROAD TO FREEDOM" siap menggebrak akhir pekan ini pada Minggu, 16 Agustus 2026.
Keseluruhan acara ini akan disiarkan secara langsung melalui tayangan Pay-Per-View (PPV) eksklusif di aplikasi RCTI+ mulai pukul 13.00 WIB.
"Road to Freedom" bukan sekadar turnamen biasa karena menghadirkan banyak variasi match. Mengambil latar di Bali, ajang ini akan menyuguhkan ragam nomor pertarungan intensitas tinggi, mulai dari Muay Thai, Semi Pro Muay Thai, Boxing, Semi Pro Baku Hajar, hingga kategori yang paling dinantikan dan sarat akan aksi jarak dekat: Dirty Boxing.
Pertandingan akan berlangsung padat dari siang hingga petang dengan jajaran fight card yang siap memicu adrenalin penonton. Berikut adalah susunan jadwal pertandingan (dalam Waktu Indonesia Barat / WIB):
Sesi 1: Mulai 13.00 WIB
13.00 WIB | M. Akhwan vs Abinaya (Semi Pro Muay Thai / Shin Guard Glove 10oz)
13.15 WIB | Angga vs Aditiya (Muay Thai Glove 10oz)
13.30 WIB | Pande vs Gempar (Muay Thai Glove 10oz)
13.45 WIB | Fananda vs Aldonias (Dirty Boxing)
14.00 WIB | Dode Channel vs Mang Danil (Dirty Boxing)
14.15 WIB | Dek Ano vs Farhan Gani (Muay Thai Glove 10oz)
14.30 WIB | Huda vs Gita (Muay Thai Glove 12oz)
14.45 WIB | Aldo vs Indra (Dirty Boxing)
Sesi 2: Mulai 15.20 WIB
15.20 WIB | Adi Kusuma vs Dylan (Semi Pro Muay Thai / Shin Guard 12oz)
15.35 WIB | Agus vs Clancy (Semi Pro Muay Thai / Shin Guard 10oz)
15.50 WIB | Valdus vs Luca (Dirty Boxing)
Sesi 3: Mulai 17.00 WIB
17.00 WIB | Jodi vs Mace (Semi Pro Baku Hajar / Shin Guard)
17.20 WIB | Arjuna vs Diego Coppen (Boxing)
18.00 WIB | Didi vs Ray (Dirty Boxing)