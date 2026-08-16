Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Road to Freedom Hadirkan Aksi Muay Thai & Dirty Boxing Paling Brutal, Live dan Eksklusif di RCTI+!

MNC Media , Jurnalis-Minggu, 16 Agustus 2026 |14:02 WIB
Road to Freedom Hadirkan Aksi Muay Thai & Dirty Boxing Paling Brutal, Live dan Eksklusif di RCTI+!
Simak aksi muay thai dan dirty boxing paling brutal bertajuk Road to Freedom hanya di RCTI+ (Foto: RCTI+)
A
A
A

JAKARTA – Memasuki pertengahan bulan Agustus, para penggemar olahraga tarung (combat sports) di Indonesia akan disuguhkan pertandingan-pertandingan panas. Sebagai bagian dari rangkaian Baku Hantam Championship: The Brutal Selection Bali, ajang bertajuk "ROAD TO FREEDOM" siap menggebrak akhir pekan ini pada Minggu, 16 Agustus 2026.

Keseluruhan acara ini akan disiarkan secara langsung melalui tayangan Pay-Per-View (PPV) eksklusif di aplikasi RCTI+ mulai pukul 13.00 WIB.

Muay Thai Reuters

"Road to Freedom" bukan sekadar turnamen biasa karena menghadirkan banyak variasi match. Mengambil latar di Bali, ajang ini akan menyuguhkan ragam nomor pertarungan intensitas tinggi, mulai dari Muay Thai, Semi Pro Muay Thai, Boxing, Semi Pro Baku Hajar, hingga kategori yang paling dinantikan dan sarat akan aksi jarak dekat: Dirty Boxing.

Pertandingan akan berlangsung padat dari siang hingga petang dengan jajaran fight card yang siap memicu adrenalin penonton. Berikut adalah susunan jadwal pertandingan (dalam Waktu Indonesia Barat / WIB):

Sesi 1: Mulai 13.00 WIB

13.00 WIB | M. Akhwan vs Abinaya (Semi Pro Muay Thai / Shin Guard Glove 10oz)

13.15 WIB | Angga vs Aditiya (Muay Thai Glove 10oz)

13.30 WIB | Pande vs Gempar (Muay Thai Glove 10oz)

13.45 WIB | Fananda vs Aldonias (Dirty Boxing)

14.00 WIB | Dode Channel vs Mang Danil (Dirty Boxing)

14.15 WIB | Dek Ano vs Farhan Gani (Muay Thai Glove 10oz)

14.30 WIB | Huda vs Gita (Muay Thai Glove 12oz)

14.45 WIB | Aldo vs Indra (Dirty Boxing)

Sesi 2: Mulai 15.20 WIB

15.20 WIB | Adi Kusuma vs Dylan (Semi Pro Muay Thai / Shin Guard 12oz)

15.35 WIB | Agus vs Clancy (Semi Pro Muay Thai / Shin Guard 10oz)

15.50 WIB | Valdus vs Luca (Dirty Boxing)

Sesi 3: Mulai 17.00 WIB

17.00 WIB | Jodi vs Mace (Semi Pro Baku Hajar / Shin Guard)

17.20 WIB | Arjuna vs Diego Coppen (Boxing)

18.00 WIB | Didi vs Ray (Dirty Boxing)

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/43/3236447/titan_run_2026-CIdP_large.jpg
Titan Run 2026 Sukses Cetak Rekor MURI Berkat Kategori Jarak Unik 17,8 KM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/43/3236005/merdeka_run_2026-3Twx_large.jpg
Merdeka Run 2026 Diserbu Warga, Tiket Ludes dalam Sekejap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/43/3236007/the_indonesian_pro_am_siap_bergulir-xcoY_large.jpg
The Indonesian Pro-Am Siap Bergulir, 200 Pegolf Ambil Bagian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/43/3235609/megawati_hangestri_bersama_jordan_wilson-YRMz_large.jpg
Panaskan Mesin, Megawati Hangestri Segera Debut di Laga Hyundai Hillstate vs Wonder Dogs!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/43/3235599/jenderal_listyo_sigit_sabet_tiga_rekor_muri_sekaligus-j8X9_large.jpeg
E-Sports Kapolri Cup 2026 Sukses Besar, Jenderal Listyo Sigit Sabet Tiga Rekor MURI Sekaligus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/43/3235458/mandar_domino_tournament-Sjd6_large.jpeg
Mandar Domino Tournament Jadi Magnet Pecinta Domino, Lebih dari 2.000 Peserta Bertanding
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement