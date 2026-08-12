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E-Sports Kapolri Cup 2026 Sukses Besar, Jenderal Listyo Sigit Sabet Tiga Rekor MURI Sekaligus

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |10:54 WIB
E-Sports Kapolri Cup 2026 Sukses Besar, Jenderal Listyo Sigit Sabet Tiga Rekor MURI Sekaligus
E-Sports Kapolri Cup 2026 Sukses Besar, Jenderal Listyo Sigit Sabet Tiga Rekor MURI Sekaligus. (Foto: E-Sport Kapolri Cup)
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PENYELENGGARAN ajang E-Sports Kapolri Cup 2026 baru saja menorehkan tinta emas yang membanggakan bagi institusi Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi sukses mencatatkan tiga rekor gemilang dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) berkat inovasi pendekatan kepada generasi muda.

Prestasi luar biasa ini diraih melalui tiga kategori berbeda yang melibatkan puluhan ribu peserta dari kalangan Gen Z. Kategori tersebut meliputi Defile Cosplay Peserta Generasi Z Terbanyak sebanyak 117 orang, Kompetisi Keamanan Siber Peserta Generasi Z Terbanyak sebanyak 734 orang, serta Pengukuhan Duta Kamtibmas Siber kepada Peserta Generasi Z Terbanyak yang menyentuh angka fantastis 27.686 orang.

Melalui perhelatan akbar ini, Jenderal Sigit berpesan agar para peserta tidak hanya berorientasi pada kemenangan semata.

“Jadilah juara dalam kompetisi, agen perubahan dalam pergaulan, dan penjaga kebaikan di ruang digital,” kata Sigit dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (12/8/2026).

1. Terobosan Pendekatan Modern Polri

Capaian rekor MURI ini langsung menarik perhatian luas dari berbagai elemen masyarakat, salah satunya datang dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah, Aminullah Siagian. Ia menilai bahwa keberhasilan tersebut bukan sekadar prestasi institusional belaka, melainkan wujud nyata terobosan Polri dalam merangkul dunia anak muda.

“Pimpinan dan keluarga besar GP Al-Washliyah memberikan apresiasi atas pencapaian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang berhasil meraih tiga rekor MURI,” ujar Aminullah.

35 Ribu Anak Muda Main Bareng di Kapolri Cup 2026
35 Ribu Anak Muda Main Bareng di Kapolri Cup 2026

Lebih lanjut, Aminullah memandang pelibatan puluhan ribu anak muda sebagai indikator positif bahwa strategi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menurutnya, pendekatan ini sangat tepat mengingat Gen Z merupakan kelompok yang paling mendominasi aktivitas di dunia digital.

“Yang paling penting dari capaian ini adalah bagaimana generasi muda tidak hanya diposisikan sebagai objek, tetapi juga dilibatkan sebagai bagian dari kekuatan untuk menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya di ruang digital. Ini langkah yang sangat positif,” ujarnya.

 

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