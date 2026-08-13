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Merdeka Run 2026 Diserbu Warga, Tiket Ludes dalam Sekejap

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |22:01 WIB
Merdeka Run 2026 Diserbu Warga, Tiket Ludes dalam Sekejap
Merdeka Run 2026 Diserbu Warga, Tiket Ludes dalam Sekejap. (Foto: Kemenpora)
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SEMARAK menyambut perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terlihat sangat tinggi setelah ajang Merdeka Run 2026 mendulang sambutan luar biasa dari publik Tanah Air lewat penjualan tiket yang ludes hanya dalam waktu dua jam.

Pendaftaran Merdeka Run resmi dibuka pada Selasa (12/ pukul 17.00 WIB kemarin. Tiket ludes terjual dalam waktu dua jam meski ajang lari tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 29 Agustus 2026 mendatang.

Tingginya minat masyarakat menunjukkan olahraga lari semakin diminati sebagai bagian dari gaya hidup. Aktivitas tersebut juga menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk merayakan momentum kemerdekaan.

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Erick Thohir, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah menunjukkan antusiasme terhadap Merdeka Run 2026. Dia menilai respons tersebut menjadi bukti tingginya minat masyarakat terhadap olahraga sekaligus perayaan HUT ke-81 RI.

“Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang begitu antusias menyambut Merdeka Run. Tiket habis hanya dalam waktu dua jam sejak pendaftaran dibuka. Ini menunjukkan semangat masyarakat untuk berolahraga sekaligus merayakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sangat luar biasa,” ujar Erick Thohir dikutip dari keterangan resmi Kemenpora, Kamis (13/8/2026).

Menpora Erick Thohir. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
Menpora Erick Thohir. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

1. Perayaan Kemerdekaan

Menurut Erick, Merdeka Run tidak hanya bertujuan mengajak masyarakat berolahraga. Ajang lari sejauh 8 kilometer dari Istana Merdeka tersebut juga diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul dan merayakan kemerdekaan.

“Merdeka Run bukan hanya tentang berlari. Ini adalah momen kita bersama-sama merayakan kemerdekaan dengan penuh kebahagiaan, semangat kebersamaan dan persatuan. Kita ingin olahraga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekaligus menjadi ruang untuk mempererat persaudaraan,” tutur Erick.

Merdeka Run 2026 juga akan menghadirkan sejumlah kegiatan di luar aktivitas lari. Masyarakat yang hadir nantinya dapat menikmati hiburan serta berbagai produk yang ditawarkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

 

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