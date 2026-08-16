Titan Run 2026 Sukses Cetak Rekor MURI Berkat Kategori Jarak Unik 17,8 KM

AJANG lari tahunan Titan Run 2026 kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan memecahkan Rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai penyelenggara lomba lari berjarak tempuh 17,8 kilometer yang diselenggarakan di ICE BSD, Tangerang Selatan, pada Sabtu 15 Agustus 2026.

Pada edisi sebelumnya, Titan Run juga memecahkan rekor sebagai acara lari pertama yang menyajikan durian. Pencapaian terbaru ini tentu menambah deretan sejarah unik dari ajang lari populer tersebut.

Project Director Titan Run 2026, Ailiy mengatakan pencapaian tersebut membuat penyelenggaraan tahun ini terasa semakin istimewa. Menurutnya, para peserta memiliki peran besar dalam lahirnya rekor MURI tersebut.

"Tahun ini sangat spesial karena kita merayakan 10 tahun Titan Run dan tahun lebih spesial lagi karena Titan Run mendapatkan rekor MURI sebagai penyelenggara lomba lari dengan jarak tempuh 17,8 kilometer. Jadi, hari ini sangat spesial. Terima kasih para runners, hari ini bersama-sama membuat histori" ujar Ailiy dalam keterangannya, dikutip Minggu (16/8/2026).

1. Perjalanan Satu Dekade

Sementara itu, Direktur Titan Group, Victor B. Tanuadji mengatakan lomba lari itu bertahan selama satu dekade menjadi hal yang patut dibanggakan. Ia menilai konsistensi menjadi salah satu kunci sehingga acara tersebut dapat terus berjalan, termasuk melewati masa sulit ketika pandemi Covid-19.

"Luar biasa, Titan Run sudah 10 tahun, lewat susah dan senangnya. Dari Covid kita bisa bangkit lagi pelan-pelan. Yang saya banggakan kepada tim panitia Titan Run adalah selalu konsisten dalam 10 tahun ini," kata Victor.

Pada penyelenggaraan tahun ini, jumlah peserta juga mengalami peningkatan, yakni 6.000 pelari. Setelah sekitar 5.000 peserta ambil bagian pada tahun lalu,