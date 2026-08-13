The Indonesian Pro-Am Siap Bergulir, 200 Pegolf Ambil Bagian

BOGOR – Kompetisi golf profesional-amatir bergengsi kembali hadir melalui The Indonesia Pro-Am di Gunung Geulis Country Club, Bogor pada 19–21 Agustus 2026. Ajang tersebut memasuki penyelenggaraan keempat sejak debut pada 2023.

Turnamen yang didukung Combiphar & Nomura menjadi bagian dari kalender Asian Development Tour (ADT) kembali mempertemukan 100 pegolf profesional dan 100 pegolf amatir. Turnamen itu tidak hanya menguji kemampuan, tetapi juga membangun pengalaman dan mentalitas kompetitif.

1. Edisi Spesial

Penyelenggaraan tahun ini menjadi semakin istimewa bagi Combiphar, yang pada 2026 merayakan 55 tahun perjalanan sebagai perusahaan yang terus berkomitmen untuk mendorong kehidupan yang lebih sehat melalui semangat “Championing A Healthy Tomorrow.”

“Tahun ini sangat spesial bagi Combiphar karena kami merayakan 55 tahun perjalanan. Semangat Championing A Healthy Tomorrow tidak hanya berbicara tentang kesehatan, tetapi juga bagaimana kami dapat menginspirasi masyarakat untuk menjalani gaya hidup yang sehat dan aktif. Melalui The Indonesia Pro-Am, kami ingin memberikan pengalaman kompetitif yang berharga bagi pegolf amatir Indonesia sekaligus terus mendukung para pegolf profesional untuk berprestasi di tingkat internasional,” ujar Michael Wanandi, President Director Combiphar.

Sementara itu, Managing Director International Wealth Management Nomura Singapore Limited Yohei Akasaki mengatakan pihaknya melanjutkan dukungan untuk The Indonesia Pro-Am. Baginya, tingginya antusiasme peserta amatir sebagai indikator bahwa kompetisi dengan atmosfer profesional memiliki daya tarik dan nilai yang semakin besar bagi komunitas golf Indonesia.

“Kami melihat antusiasme yang tinggi dari para peserta amatir sebagai sinyal bahwa mereka membutuhkan event golf yang kompetitif dan memberikan pengalaman berbeda," kata Yohei Akasaki

"Dukungan terhadap The Indonesia Pro-Am merupakan salah satu bentuk kontribusi Nomura kepada masyarakat dan sejalan dengan visi kami untuk mendukung perkembangan ekosistem golf di Indonesia,” sambungnya.

Untuk keempat kalinya, Gunung Geulis Country Club kembali menjadi tuan rumah The Indonesia Pro-Am. Memiliki dua lapangan golf 18-hole, East dan West Course, Gunung Geulis telah berpengalaman menjadi venue berbagai event ADT sejak 2016.