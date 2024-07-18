Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

6 Alasan Muay Thai Jauh Lebih Populer Ketimbang Pencak Silat, Nomor 1 Libatkan Petarung Profesional

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |16:27 WIB
6 Alasan Muay Thai Jauh Lebih Populer Ketimbang Pencak Silat, Nomor 1 Libatkan Petarung Profesional
Berikut enam alasan Muay Thai lebih populer dari Pencak Silat (Foto: Envolve University)
A
A
A

KENAPA Muay Thai jauh lebih populer ketimbang pencak silat? ternyata ini alasannya.

Hampir setiap negara di dunia, tentu memiliki bela diri tradisional khas negaranya termasuk juga Indonesia. Di tanah air, pencak silat menjadi beladiri tradisional yang juga menjadi payung dari perkembangan beladiri lain di tanah air.

Namun sayangnya, nama pencak silat belum begitu populer di kancah internasional. Meski beladiri ini sudah digunakan di berbagai negara dan memiliki asosiasi antar bangsa, namun nyatanya pencak silat masih kalah populer dari beladiri lain seperti muay thai dari Thailand.

Lantas, apa sebenarnya yang membuat muay thai jauh lebih populer ketimbang pencak silat? berikut adalah beberapa penyebabnya.

6. Pengakuan internasional


Penyebab utama kenapa muay thai lebih populer dibandingkan dengan pencak silat adalah pengakuan dari dunia internasional. Perlu diketahui, muay thai saat ini telah diakui oleh federasi olimpiade dunia (IOC) sedangkan pencak silat belum. Hal ini membuat lebih banyak orang yang akan menonton dan mempelajari beladiri Thailand tersebut.

5. Pencak silat masih dianggap kuno


Meski telah mengalami perkembangan, pencak silat masih dianggap sebagai seni beladiri yang kuno. Stigma yang beredar di masyarakat melihat jika silat adalah beladiri yang hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah sehingga kurang menarik bagi sebagian orang.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/18/43/2649940/lanyalla-mattalitti-resmi-dilantik-sebagai-ketum-pb-muay-thai-periode-2022-2026-di-koni-pusat-yf0duEPglj.jpeg
LaNyalla Mattalitti Resmi Dilantik sebagai Ketum PB Muay Thai Periode 2022-2026 di KONI Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/10/43/2645644/resmi-jadi-ketum-pb-muaythai-indonesia-lanyalla-ungkap-visi-besar-vMLtyasCIC.jpg
Resmi Jadi Ketum PB Muay Thai Indonesia, LaNyalla Mattalitti Ungkap Visi Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/05/43/2642820/jadi-calon-tunggal-lanyalla-mattalitti-berpeluang-besar-terpilih-pimpin-pb-muay-thai-indonesia-RHolJ98E2b.jpg
Jadi Calon Tunggal, LaNyalla Mattalitti Berpeluang Besar Terpilih Pimpin PB Muay Thai Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/05/43/2642763/lanyala-mattalitti-beberkan-alasan-tertarik-calonkan-diri-jadi-ketum-pb-muay-thai-Ljx4Ker43X.jpg
LaNyala Mattalitti Beberkan Alasan Tertarik Calonkan Diri Jadi Ketum PB Muay Thai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/02/21/43/2550524/kenali-5-teknik-pukulan-seni-bela-diri-muay-thai-hyz2CkX4QT.jpg
Kenali 5 Teknik Pukulan Seni Bela Diri Muay Thai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/03/28/43/1347473/indonesia-minta-muaythai-dipertandingkan-di-asian-games-pCRp5kQq4p.jpg
Indonesia Minta Muaythai Dipertandingkan di Asian Games
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement