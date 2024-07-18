6 Alasan Muay Thai Jauh Lebih Populer Ketimbang Pencak Silat, Nomor 1 Libatkan Petarung Profesional

KENAPA Muay Thai jauh lebih populer ketimbang pencak silat? ternyata ini alasannya.

Hampir setiap negara di dunia, tentu memiliki bela diri tradisional khas negaranya termasuk juga Indonesia. Di tanah air, pencak silat menjadi beladiri tradisional yang juga menjadi payung dari perkembangan beladiri lain di tanah air.

Namun sayangnya, nama pencak silat belum begitu populer di kancah internasional. Meski beladiri ini sudah digunakan di berbagai negara dan memiliki asosiasi antar bangsa, namun nyatanya pencak silat masih kalah populer dari beladiri lain seperti muay thai dari Thailand.

Lantas, apa sebenarnya yang membuat muay thai jauh lebih populer ketimbang pencak silat? berikut adalah beberapa penyebabnya.

6. Pengakuan internasional





Penyebab utama kenapa muay thai lebih populer dibandingkan dengan pencak silat adalah pengakuan dari dunia internasional. Perlu diketahui, muay thai saat ini telah diakui oleh federasi olimpiade dunia (IOC) sedangkan pencak silat belum. Hal ini membuat lebih banyak orang yang akan menonton dan mempelajari beladiri Thailand tersebut.

5. Pencak silat masih dianggap kuno





Meski telah mengalami perkembangan, pencak silat masih dianggap sebagai seni beladiri yang kuno. Stigma yang beredar di masyarakat melihat jika silat adalah beladiri yang hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah sehingga kurang menarik bagi sebagian orang.