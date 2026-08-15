Bintang MotoGP Bakal Kesulitan dan Rookie Diuntungkan Musim Depan, Ini Alasannya

Bintang MotoGP Bakal Kesulitan dan Rookie Diuntungkan Musim Depan, Ini Alasannya (Instagram/@polespargaro)

JAKARTA - Pembalap penguji KTM Pol Espargaro memperingatkan para bintang MotoGP pada musim 2027. Sementara para rookie (pendatang baru) dinilai memiliki keuntungan untuk menghadapi MotoGP 2027.

1. Bakal Kesulitan

Espargaro termasuk segelintir pembalap penguji yang telah menguji ekstensif motor spesifikasi 850cc dan ban Pirelli yang akan digunakan tahun depan.

"Ini dunia yang berbeda. Tahun depan, bisa saja terjadi situasi di mana pembalap yang performanya kurang bagus tahun ini justru akan melaju sangat cepat tahun depan. Begitu pula sebaliknya," ujar Pol Espargaro saat menjadi pengganti Maverick Viñales di Silverstone akhir pekan lalu, melansir Crash, Sabtu (15/8/2026).

Ia mengatakan, pembalap yang sangat cepat tahun ini mungkin tidak akan tampil maksimal tahun depan.

"Motornya berubah drastis, tenaganya jauh lebih kecil, dan bannya menuntut gaya berkendara yang sangat berbeda," katanya.

Ia mengungkapkan, akan sulit bagi pembalap yang saat ini berkompetisi di MotoGP untuk beradaptasi setelah bertahun-tahun menggunakan ban Michelin.



Pol Espargaro. (instagram/polespargaro)

"Pembalap yang naik dari Moto2 akan memiliki keuntungan besar di awal, karena gaya berkendaranya. Menurut saya, karakteristiknya lebih mendekati Moto2 daripada MotoGP saat ini," tutur Espargaro.

Sementara itu, Dani Holgado (Gresini) dan David Alonso (Honda) telah dipastikan akan naik kelas ke MotoGP dari Moto2. Mereka diperkirakan bergabung dengan Senna Agius (Tech3) dan Izan Guevara (Pramac Yamaha).

Pemimpin klasemen WorldSBK, Nicolo Bulega (VR46), dijadwalkan menjadi rookie kelima dan juga memiliki modal pengalaman menggunakan ban Pirelli.

Espargaro menambahkan bahwa prototipe motor 850cc saat ini—yang sedang diuji secara tertutup oleh semua pabrikan—masih jauh dari tahap penyempurnaan akhir.

"Masih tahap awal, masih banyak waktu tersisa. Motornya bekerja dengan baik, namun sepanjang tahun ini Pirelli terus menyeleksi ban terbaik, jadi kami terus berganti-ganti ban," ujarnya.