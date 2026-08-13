Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jeblok di MotoGP Inggris 2026, Marc Marquez Berbohong soal Kondisi Fisiknya

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |03:35 WIB
Jeblok di MotoGP Inggris 2026, Marc Marquez Berbohong soal Kondisi Fisiknya
Marc Marquez dituduh berbohong soal kondisi fisiknya yang ternyata belum 100 persen pulih (Foto: Ducati Corse)
A
A
A

JURNALIS MotoGP, Simon Patterson, meyakini Marc Marquez sudah berbohong soal kondisi fisiknya. Ia menguatkan dugaan itu dengan hasil buruk yang diraih pada MotoGP Inggris 2026.

Marquez gagal menembus lima besar pada balapan di Sirkuit Silverstone, Silverstone, Minggu 9 Agustus 2026. Rider tim Ducati Lenovo itu finis sembilan di Sprint Race dan tujuh pada lomba utama.

Marc Marquez menjalani 2 operasi di Madrid, Spanyol (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

Ketika ditanya wartawan usai balapan, Marquez bilang dengan gamblang, masalahnya ada pada dirinya sendiri. Perkataan itu langsung memicu kehebohan di paddock MotoGP.

1. Bohong

Patterson menduga Marquez berbohong selama ini. Di depan kamera, pria asal Spanyol itu selalu mengaku kondisinya baik-baik saja. Tetapi, fakta tidak bisa dibantah.

“Marc berbohong kepada kita semua selama ini. Kita bisa melihatnya dengan jelas sekarang,” kata Patterson, dinukil dari Motosan, Kamis (13/8/2026).

“Marc berbohong secara sistematis kepada kita semua terkait kondisi fisiknya. Dia bilang baik-baik saja padahal tidak,” tegas pria berkebangsaan Irlandia Utara itu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/38/3235653/jorge_martin_berani_menantang_marc_marquez_merebut_gelar_juara_dunia_motogp_2026-L3oi_large.jpg
Jorge Martin Tantang Marc Marquez Rebut Gelar Juara Dunia MotoGP 2026: Akan Sangat Menyenangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/38/3235478/kisah_rivalitas_sengit_4_legenda_motogp_yang_dijuliki_the_fantastic_four_menarik_untuk_diulas-cGPw_large.jpg
Kisah Rivalitas Sengit 4 Legenda MotoGP yang Dijuluki The Fantastic Four
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/38/3235475/johann_zarco_girang_betul_bisa_kembali_naik_motor_seusai_cedera_parah_pada_motogp_catalunya_2026-PeV3_large.jpg
Mulai Naik Motor Usai Cedera Parah, Johann Zarco Targetkan Comeback di MotoGP San Marino 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/38/3235472/marco_bezzecchi_cukup_gembira_dengan_raihan_podium_di_motogp_inggris_2026-vs2i_large.jpg
Marco Bezzecchi Waspada Jelang MotoGP Aragon 2026: Marc Marquez Dominan di Sana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/38/3235467/pedro_acosta_masih_menyimpan_ambisi_untuk_meraih_kemenangan_pertama_bersama_ktm-vouA_large.jpg
Bakal Gabung Ducati, Pedro Acosta Masih Ingin Menangi Balapan MotoGP Pertama Bareng KTM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/38/3235348/francesco_pecco_bagnaia-nDce_large.jpg
Nasib Apes Pecco Bagnaia di MotoGP Inggris 2026, Start dari Posisi Terburuk hingga Gagal Finish
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement