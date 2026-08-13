Jeblok di MotoGP Inggris 2026, Marc Marquez Berbohong soal Kondisi Fisiknya

Marc Marquez dituduh berbohong soal kondisi fisiknya yang ternyata belum 100 persen pulih (Foto: Ducati Corse)

JURNALIS MotoGP, Simon Patterson, meyakini Marc Marquez sudah berbohong soal kondisi fisiknya. Ia menguatkan dugaan itu dengan hasil buruk yang diraih pada MotoGP Inggris 2026.

Marquez gagal menembus lima besar pada balapan di Sirkuit Silverstone, Silverstone, Minggu 9 Agustus 2026. Rider tim Ducati Lenovo itu finis sembilan di Sprint Race dan tujuh pada lomba utama.

Ketika ditanya wartawan usai balapan, Marquez bilang dengan gamblang, masalahnya ada pada dirinya sendiri. Perkataan itu langsung memicu kehebohan di paddock MotoGP.

1. Bohong

Patterson menduga Marquez berbohong selama ini. Di depan kamera, pria asal Spanyol itu selalu mengaku kondisinya baik-baik saja. Tetapi, fakta tidak bisa dibantah.

“Marc berbohong kepada kita semua selama ini. Kita bisa melihatnya dengan jelas sekarang,” kata Patterson, dinukil dari Motosan, Kamis (13/8/2026).

“Marc berbohong secara sistematis kepada kita semua terkait kondisi fisiknya. Dia bilang baik-baik saja padahal tidak,” tegas pria berkebangsaan Irlandia Utara itu.