3 Pembalap MotoGP 2026 yang Hengkang ke Superbike 2027, Nomor 1 Murid Valentino Rossi

Berikut tiga pembalap MotoGP 2026 yang hengkang ke Superbike 2027 (Foto: Facebook/MotoGP)

BERIKUT tiga pembalap MotoGP 2026 yang hengkang ke Superbike 2027. Salah satunya adalah murid Valentino Rossi!

Satu per satu tim sudah mengumumkan susunan pembalapnya di MotoGP 2027. Sejumlah nama yang saat ini mengaspal di ajang tersebut, hampir pasti akan terdepak di akhir musim.

Pindah ke World Superbike (WSBK) pada 2027 menjadi opsi bagus untuk melanjutkan karier. Apalagi, ajang balap tersebut menawarkan persaingan yang tidak kalah kompetitif.

Lantas, siapa saja tiga pembalap MotoGP 2026 yang kemungkinan hengkang ke Superbike 2027? Simak ulasan berikut ini.

3 Pembalap MotoGP 2026 yang Hengkang ke Superbike 2027

1. Franco Morbidelli

Murid Valentino Rossi ini sudah pasti tidak akan memperpanjang kontrak dengan tim VR46. Masa depan Morbidelli jadi tanda tanya karena tak ada tim lain yang berminat menggaetnya.

Tapi, pria berdarah Brasil ini boleh sedikit bernapas lega. Kabarnya, Morbidelli akan menggantikan Nicolo Bulega di tim pabrikan Ducati yang berlaga di Superbike. Bisa dibilang, keduanya bertukar posisi musim depan!