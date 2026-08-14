Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Honda Jadi Satu-satunya Tim Pabrikan yang Belum Lengkapi Susunan Pembalap di MotoGP 2027!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |13:48 WIB
Honda Jadi Satu-satunya Tim Pabrikan yang Belum Lengkapi Susunan Pembalap di MotoGP 2027!
Honda menjadi satu-satunya tim pabrikan yang belum lengkapi susunan pembalap di MotoGP 2027 (Foto: X/@HRC_MotoGP)
A
A
A

HONDA HRC Castrol jadi satu-satunya tim pabrikan yang belum lengkapi susunan pembalapnya di MotoGP 2027. Tapi, mereka sudah mengontrak empat rider sekaligus untuk musim depan.

Bursa transfer pembalap MotoGP semakin seru. Satu per satu tim sudah mengumumkan susunan rider-nya untuk menyongsong era baru 850cc.

1. Susunan Pembalap

Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak di Ducati hingga 2028 (Foto: Ducati Corse)
Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak di Ducati hingga 2028 (Foto: Ducati Corse)

Ducati Corse misalnya, telah menempatkan Marc Marquez dan Pedro Acosta di tim Ducati Lenovo. Lalu, Aprilia Racing akan diperkuat duet Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi.

Yamaha sudah mengamankan tanda tangan Jorge Martin dan Ai Ogura. Sementara, Red Bull KTM memasangkan Alex Marquez dengan Fabio Di Giannantonio!

Bagaimana dengan Honda? Pabrikan berlogo sayap itu baru mengonfirmasi status Fabio Quartararo sebagai rider tim pabrikan HRC Castrol dengan kontrak berdurasi dua tahun.

Lalu, Johann Zarco juga sudah diamankan karena memiliki kontrak hingga 2027. Tapi, pembalap asal Prancis itu masih akan ditugaskan di LCR Honda yang berstatus tim satelit.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/38/3236094/berikut_tiga_pembalap_motogp_2026_yang_hengkang_ke_superbike_2027-rs65_large.jpeg
3 Pembalap MotoGP 2026 yang Hengkang ke Superbike 2027, Nomor 1 Murid Valentino Rossi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/38/3236036/simak_pengakuan_mengejutkan_marc_marquez_usai_motogp_inggris_2026-79La_large.jpg
Pengakuan Mengejutkan Marc Marquez Usai MotoGP Inggris 2026: Tak Bisa Kontrol Lengan Kanan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/38/3235946/alex_marquez-8MWk_large.jpg
Meski Aprilia Kuasai Podium MotoGP Inggris 2026, Alex Marquez Percaya Ducati Mulai Bangkit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/38/3235654/marc_marquez_dituduh_berbohong_soal_kondisi_fisiknya_yang_ternyata_belum_100_persen_pulih-ANP4_large.jpg
Jeblok di MotoGP Inggris 2026, Marc Marquez Berbohong soal Kondisi Fisiknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/38/3235653/jorge_martin_berani_menantang_marc_marquez_merebut_gelar_juara_dunia_motogp_2026-L3oi_large.jpg
Jorge Martin Tantang Marc Marquez Rebut Gelar Juara Dunia MotoGP 2026: Akan Sangat Menyenangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/38/3235478/kisah_rivalitas_sengit_4_legenda_motogp_yang_dijuliki_the_fantastic_four_menarik_untuk_diulas-cGPw_large.jpg
Kisah Rivalitas Sengit 4 Legenda MotoGP yang Dijuluki The Fantastic Four
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement