Honda Jadi Satu-satunya Tim Pabrikan yang Belum Lengkapi Susunan Pembalap di MotoGP 2027!

Honda menjadi satu-satunya tim pabrikan yang belum lengkapi susunan pembalap di MotoGP 2027 (Foto: X/@HRC_MotoGP)

HONDA HRC Castrol jadi satu-satunya tim pabrikan yang belum lengkapi susunan pembalapnya di MotoGP 2027. Tapi, mereka sudah mengontrak empat rider sekaligus untuk musim depan.

Bursa transfer pembalap MotoGP semakin seru. Satu per satu tim sudah mengumumkan susunan rider-nya untuk menyongsong era baru 850cc.

1. Susunan Pembalap

Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak di Ducati hingga 2028 (Foto: Ducati Corse)

Ducati Corse misalnya, telah menempatkan Marc Marquez dan Pedro Acosta di tim Ducati Lenovo. Lalu, Aprilia Racing akan diperkuat duet Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi.

Yamaha sudah mengamankan tanda tangan Jorge Martin dan Ai Ogura. Sementara, Red Bull KTM memasangkan Alex Marquez dengan Fabio Di Giannantonio!

Bagaimana dengan Honda? Pabrikan berlogo sayap itu baru mengonfirmasi status Fabio Quartararo sebagai rider tim pabrikan HRC Castrol dengan kontrak berdurasi dua tahun.

Lalu, Johann Zarco juga sudah diamankan karena memiliki kontrak hingga 2027. Tapi, pembalap asal Prancis itu masih akan ditugaskan di LCR Honda yang berstatus tim satelit.