Pindah ke Gresini Racing, Joan Mir Blak-blakan Tiru Langkah Marc Marquez

JOAN Mir akhirnya mengaku secara blak-blakan pindah ke Gresini Racing untuk mengikuti jejak Marc Marquez. Ia berharap dapat mengakhiri penderitaan yang dirasakan selama empat musim terakhir.

Gresini Racing memutuskan melepas dua pembalapnya yakni Alex Marquez dan Fermin Aldeguer di akhir MotoGP 2026. Mereka lalu merekrut Joan Mir dan Dani Holgado untuk musim depan.

Fermin Aldeguer bersama Marc Marquez dan Alex Marquez (Foto: X/@Aldeguer54)

Kepindahan Mir dari tim pabrikan Honda ke Gresini langsung mengingatkan dengan langkah yang dibuat Marquez. Pria asal Spanyol itu membela tim yang dibentuk oleh Fausto Gresini tersebut pada 2024.

1. Ikuti Jejak Kakak-Beradik Marquez

Mir terang-terangan mengatakan ingin mengikuti jejak Marquez dan juga Alex Marquez. Ia mengaku, empat tahun di Honda sejak 2023 sangat penuh dengan penderitaan.

“Ya (saya mengikuti jejak), kakak beradik Marquez saya pikir. Itu adalah langkah yang mirip dengan apa yang saya (akan) lakukan,” kata Joan Mir, dinukil dari Motorsport, Sabtu (1/8/2026).

“Saya mengalami kesulitan selama empat tahun terakhir, tetapi juga jadi tahun-tahun di mana saya tidak pernah menyerah,” sambung juara dunia MotoGP 2020 tersebut.