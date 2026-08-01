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Aprilia Racing Percaya Magis Francesco Bagnaia di MotoGP 2027

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 01 Agustus 2026 |01:19 WIB
Aprilia Racing Percaya Magis Francesco Bagnaia di MotoGP 2027
Aprilia Racing percaya betul pada magis Francesco Bagnaia di musim depan (Foto: Instagram/@pecco63)
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DIREKTUR Teknik Aprilia Racing, Fabiano Sterlacchini, yakin pihaknya akan sangat percaya pada masukan dari Francesco Bagnaia di MotoGP 2027. Apalagi, sang pembalap berstatus tiga kali juara dunia di semua kelas.

Aprilia resmi melepas Jorge Martin usai MotoGP 2026. Pembalap asal Spanyol itu menyeberang ke tim pabrikan Yamaha dan akan berduet dengan Ai Ogura.

Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Tadinya, Martin akan menjadi rekan setim untuk Bagnaia di Yamaha. Tapi, Pecco –sapaan akrabnya- tiba-tiba berubah pikiran dan menerima pinangan Aprilia.

1. Kehebatan CEO

Padahal, Aprilia hanya menawari angka atau gaji dengan nominal jauh di bawah sodoran Yamaha. Sterlacchini mengatakan, itu adalah kehebatan sang CEO Massimo Rivola.

“Rahasia kami adalah negosiator terbaik kami, Massimo (Rivola). Dia adalah orang yang sangat pintar dalam meyakinkan orang-orang untuk (bergabung dengan) proyek kami,” papar Sterlacchini, dikutip dari Motosan, Sabtu (1/8/2026).

Lebih lanjut, pria asal Italia itu tidak risau dengan performa Bagnaia yang mengalami pasang surut sepanjang dua musim terakhir. Sterlacchini menilai hal tersebut adalah sesuatu yang normal.

 

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