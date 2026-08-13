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Jorge Martin Tantang Marc Marquez Rebut Gelar Juara Dunia MotoGP 2026: Akan Sangat Menyenangkan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |01:32 WIB
Jorge Martin Tantang Marc Marquez Rebut Gelar Juara Dunia MotoGP 2026: Akan Sangat Menyenangkan
Jorge Martin berani menantang Marc Marquez merebut gelar juara dunia MotoGP 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)
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JORGE Martin mulai melancarkan tantangan terbuka terhadap Marc Marquez untuk gelar juara dunia MotoGP 2026. Pembalap tim Aprilia Racing itu yakin, persaingan akan menyenangkan buat penonton.

Martin saat ini memimpin klasemen MotoGP 2026 dengan 240 poin. Ia unggul 31 angka dari pesaing terdekatnya sekaligus sang rekan setim Marco Bezzecchi.

Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)

Sedangkan, Marquez ada di urutan empat dengan 200 poin. Sang juara dunia bertahan tertinggal hingga 40 angka dari Martin dengan 12 seri tersisa.

1. Sudah Sebuah Kemenangan

Walau selisihnya cukup jauh, Martin sadar Marquez akan selalu diunggulkan untuk jadi juara dunia. Ia merasa, bertarung dengan kompatriotnya itu saja sudah terasa seperti sebuah kemenangan.

“Mereka akan selalu memberikan Marquez keuntungan. Dia adalah juara dunia sembilan kali dan punya motor yang kuat,” kata Martin, dikutip dari Motosan, Kamis (13/8/2026).

“Hal terpenting adalah berada dalam posisi bertarung dengannya, salah satu pembalap terbaik sepanjang sejarah. Itu sudah sebuah kemenangan buat saya,” imbuh lelaki berpaspor Spanyol tersebut.

 

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