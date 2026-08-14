Pengakuan Mengejutkan Marc Marquez Usai MotoGP Inggris 2026: Tak Bisa Kontrol Lengan Kanan!

MARC Marquez membuat pengakuan mengejutkan usai MotoGP Inggris 2026. Pembalap tim Ducati Lenovo itu mengaku tidak bisa mengontrol lengan kanannya!

Marquez gagal menembus lima besar pada balapan di Sirkuit Silverstone, Silverstone, Minggu 9 Agustus 2026. Ia finis sembilan di Sprint Race dan tujuh pada lomba utama.

Ketika ditanya wartawan usai balapan, Marquez bilang dengan gamblang, masalahnya ada pada dirinya sendiri. Perkataan itu langsung memicu kehebohan di paddock MotoGP.

1. Lengan Kanan

Terungkap kemudian dalam video yang diunggah Ducati, Marquez tidak merasa nyaman dengan tubuhnya. Ia mengaku kehilangan kontrol atas lengan kanannya yang memang masih bermasalah.

“Hari ini (Minggu), (pemakaian) ban lebih bagus. (Sayangnya) dari kondisi fisik, saya tidak ada di sana. Saya berisiko kecelakaan. Saya tidak bisa mengontrol lengan kanan saya,” kata Marquez, dinukil dari Crash, Jumat (14/8/2026).

“Dibandingkan latihan, saya kehilangan bagian depan di tikungan 1 dan 9. Saya tidak menyukainya,” keluh pria berpaspor Spanyol tersebut.