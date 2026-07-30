Hasil 16 Besar Taipei Open 2026: Rehan/Gloria ke Perempatfinal, Varrel/Bernadine Tersingkir!

GANDA Campuran Indonesia Rehan Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja melaju ke perempatfinal Taipei Open 2026. Sementara itu, ganda Campuran Indonesia yang lain, Varrel Yustin Mulia/Bernadine Anindya Wardana, tersingkir di 16 besar.

Rehan/Gloria mengatasi perlawanan unggulan keenam asal Jepang, Akira Koga/Natsu Saito, dengan skor 21-14 dan 24-22. Sementara itu, Varrel/Bernadine kalah dari wakil Jepang yang lain, Haruki Kawabe/Kokona Ishikawa, dengan skor 18-21 dan 16-21. Dua laga 16 besar Taipei Open 2026 berlangsung Taipei Arena, Taiwan, Rabu (29/7/2026) siang WIB.

Rehan dan Gloria lolos perempatfinal Taipei Open 2026. (Foto: X/@INABadminton)

Jalannya Pertandingan

Rehan/Gloria bermain cukup agresif di gim pertama melawan Akira/Koga. Pola permainan mereka cukup menyulitkan lawan.

Rehan/Gloria langsung unggul 15-5 atas Akira/Natsu Pasangan ini pun berhasil mempertahankan dominasi sehingga mengalahkan Akira/Natsu dengan skor 21-14 di gim pertama.

Memasuki gim kedua, Akira/Natsu bermain lebih ngotot untuk membalas kekalahan di gim pertama. Namun, Akira/Natsu kembali takluk dari Rehan/Gloria kali ini dengan skor 22-24.

Di laga lainnya, Varrel/Bernadine berusaha menampilkan performa terbaiknya, tetapi mendapatkan perlawanan ketat dari lawan-lawannya. Kondisi itu membuat pola permainan kedua pasangan cukup ketat.