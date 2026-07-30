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Kisah Pebulu Tangkis Cantik Malaysia Clarissa San, Makin Bersinar Berkat Sentuhan Magis Rexy Mainaky

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |00:01 WIB
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Malaysia Clarissa San, Makin Bersinar Berkat Sentuhan Magis Rexy Mainaky
Pebulutangkis ganda campuran asal Malaysia, Clarissa San. (Foto: Instagram/clarissasan_)
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NAMA Clarissa San mendadak menjadi sorotan hangat di pentas bulu tangkis internasional setelah mendapat kesempatan emas berpasangan dengan juara dunia ganda campuran asal Malaysia, Chen Tang Jie. Kehebatannya pun semakin menjadi sorotan semenjak mendapatkan sentuhan magis dari pelatih asal Indonesia, Rexy Mainaky.

Kepercayaan tersebut datang akibat cedera anterior cruciate ligament (ACL) yang menimpa partner reguler Tang Jie, Toh Ee Wei. Karena Toh Ee Wei harus menjalani pemulihan intensif di Melbourne serta absen dari Kejuaraan Dunia di New Delhi, India, maka Clarissa dipercaya menjadi pasangan baru Tang Jie.

Meski minim pengalaman di level tertinggi, pebulu tangkis muda berbakat ini langsung dihadapkan pada ujian berat pada ajang China Open 2026. Berduet secara darurat, mereka langsung bersua unggulan tuan rumah sekaligus pasangan peringkat dua dunia, Jiang Zhen Bang dan Wei Ya Xin, di babak 32 besar.

Dalam duel sengit tersebut, Clarissa dan Tang Jie sempat memberikan perlawanan luar biasa sebelum akhirnya harus mengakui keunggulan wakil China lewat pertarungan tiga gim dramatis dengan skor 11-21, 21-14, 19-21.

1. Sentuhan Dingin Pelatih Legendaris Rexy Mainaky

Direktur Kepelatihan Ganda Nasional Malaysia, Rexy Mainaky, memberikan penilaian positif atas penampilan perdana anak asuhnya di turnamen level atas tersebut.

Clarissa San. (Foto: Instagram/clarissasan_)
Clarissa San. (Foto: Instagram/clarissasan_)

Pelatih legendaris asal Indonesia itu menegaskan kekalahan tipis di China Open 2026 bukanlah sebuah akhir, melainkan awal dari proses pematangan mental bertanding bagi sang pemain muda.

"Tang Jie dan Clarissa tampil cukup baik. Ini adalah pengalaman yang sangat berharga bagi Clarissa saat menghadapi salah satu pasangan terbaik China," ujar Rexy, mengutip dari New Straits Times, Kamis (30/7/2026).

 

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