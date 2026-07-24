Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kandas di Perempatfinal China Open 2026, Jonatan Christie: Sudah Berikan yang Terbaik

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |16:16 WIB
Kandas di Perempatfinal China Open 2026, Jonatan Christie: Sudah Berikan yang Terbaik
Jonatan Christie harus kandas di babak perempatfinal China Open 2026 Super 1000 (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

CHANGZHOU – Jonatan Christie harus kandas di babak perempatfinal China Open 2026 Super 1000. Tunggal putra Indonesia itu mengaku sudah berjuang sekuat tenaga saat menghadapi Victor Lai.

Jonatan tumbang dua gim langsung 14-21 dan 17-21 dari wakil Kanada tersebut. Pertandingan itu berlangsung di Changzhou Olympic Sports Centre Xincheng Gymnasium, Changzhou, Jumat (24/7/2026).

1. Tampilkan yang Terbaik

Jonatan Christie unggul rekor pertemuan atas Yushi Tanaka PBSI

Pria asal Jakarta tersebut harus menerima kekalahan meski tidak sesuai harapan. Namun, paling terpenting dirinya sudah berusaha menampilkan pola permainan terbaiknya dalam dua gim tersebut.

"Pasti pertama bersyukur dulu. Puji Tuhan walaupun kalah tapi ya ini yang sudah terbaik yang saya lakukan," kata Jonatan dalam keterangan resminya, Jumat (24/7/2026).

"Saya rasa sudah melakukan yang terbaik. Hanya memang beberapa kali tadi polanya sudah benar, tapi tiba-tiba berubah dan dia melihat celah itu," sambung lelaki berusia 28 tahun itu.

Jonatan mengatakan pola permainan Lai memang sangat bagus. Ia yakin sang lawan adalah atlet muda dengan potensi luar biasa.

"Saya melihat Victor Lai salah satu pemain muda yang sangat baik. Saya rasa dia bisa jadi pemain yang bagus juga ke depan, terlihat dari cara dia bermain yang tenang, sabar, dan defense-nya juga solid. Juga variasi pukulannya cukup baik," puji Jonatan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/40/3232054/jonatan_christie-v68f_large.jpg
Hasil Perempatfinal China Open 2026: Kalah dari Victor Lai, Jonatan Christie Pulang Kampung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/40/3232009/fajar_alfian_bersama_shohibul_fikri-lWFx_large.jpg
Jadwal Wakil Indonesia di Perempatfinal China Open 2026: Masih ada Fajar/Fikri hingga Jonatan Christie!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/40/3231985/jonatan_christie_lolos_perempatfinal_china_open_2026_pbsi-FTLM_large.jpg
Daftar 4 Wakil Indonesia di Perempatfinal China Open 2026: Jonatan Christie Masih Eksis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/40/3231960/putri_kusuma_wardani-0z6N_large.jpg
Hasil China Open 2026: Putri Kusuma Wardani Lolos ke Perempatfinal Usai Tumbangkan Wakil Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/40/3231949/ganda_putra_indonesia_raymond_indra_nikolaus_joaquin-IphX_large.jpg
Hasil China Open 2026: Raymond/Joaquin Dikalahkan Jagoan China di 16 Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/40/3231921/ganda_putri_indonesia_rachel_allesya_rose_dan_febi_setianingrum-UhDo_large.jpg
Hasil China Open 2026: Comeback, Rachel/Febi Lolos ke Perempatfinal
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement