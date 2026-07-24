Kandas di Perempatfinal China Open 2026, Jonatan Christie: Sudah Berikan yang Terbaik

CHANGZHOU – Jonatan Christie harus kandas di babak perempatfinal China Open 2026 Super 1000. Tunggal putra Indonesia itu mengaku sudah berjuang sekuat tenaga saat menghadapi Victor Lai.

Jonatan tumbang dua gim langsung 14-21 dan 17-21 dari wakil Kanada tersebut. Pertandingan itu berlangsung di Changzhou Olympic Sports Centre Xincheng Gymnasium, Changzhou, Jumat (24/7/2026).

1. Tampilkan yang Terbaik

Pria asal Jakarta tersebut harus menerima kekalahan meski tidak sesuai harapan. Namun, paling terpenting dirinya sudah berusaha menampilkan pola permainan terbaiknya dalam dua gim tersebut.

"Pasti pertama bersyukur dulu. Puji Tuhan walaupun kalah tapi ya ini yang sudah terbaik yang saya lakukan," kata Jonatan dalam keterangan resminya, Jumat (24/7/2026).

"Saya rasa sudah melakukan yang terbaik. Hanya memang beberapa kali tadi polanya sudah benar, tapi tiba-tiba berubah dan dia melihat celah itu," sambung lelaki berusia 28 tahun itu.

Jonatan mengatakan pola permainan Lai memang sangat bagus. Ia yakin sang lawan adalah atlet muda dengan potensi luar biasa.

"Saya melihat Victor Lai salah satu pemain muda yang sangat baik. Saya rasa dia bisa jadi pemain yang bagus juga ke depan, terlihat dari cara dia bermain yang tenang, sabar, dan defense-nya juga solid. Juga variasi pukulannya cukup baik," puji Jonatan.