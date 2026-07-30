Bulu Tangkis Indonesia Cetak Sejarah Tahun Ini di Taipei Open 2026? Butuh Magis Leo/Daniel!

INDONESIA berperluang mencetak sejarah tahun ini di Taipei Open 2026. Jika ada wakil Indonesia yang juara Taipei Open 2026, itu berarti ada perwakilan Tanah Air yang kampiun BWF World Tour 2026 dalam tiga edisi beruntun.

Sebelum Taipei Open 2026, wakil Indonesia jawara Japan Open dan China Open 2026 yang digelar dua pekan terakhir. Gelar Japan Open dan China Open 2026 dimenangkan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri.

Leo/Daniel diharapkan bersinar di Taipei Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Saat memenangkan trofi Japan Open dan China Open 2026, Fajar/Fikri mengalahkan ganda putra peringkat satu dunia, Kim Won-ho/Seo Seung-jae. Jadi, apakah ada wakil Indonesia yang menjadi kampiun Taipei Open 2026?

1. Leo/Daniel Juara?

Dari sekian wakil Indonesia yang tersisa di Taipei Open 2026, ada satu pasangan pebulu tangkis yang berpotensi juara Taipei Open 2026. Pasangan yang dimaksud adalah Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

Leo/Daniel merupakan salah satu pebulu tangkis Indonesia yang telah memenangkan gelar di ajang BWF World Tour 2026. Pasangan ganda putra ini tercatat sebagai kampiun Thailand Open 2026 Super 500 yang dilangsungkan pada 12-17 Mei 2026.

Secara level turnamen, Taipei Open 2026 juga di bawah Thailand Open 2026. Taipei Open 2026 hanya memiliki level Super 300.