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Hasil 16 Besar China Open 2026: Hajar Wakil Jepang, Fajar/Fikri Melaju ke Perempatfinal!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |15:43 WIB
Hasil 16 Besar China Open 2026: Hajar Wakil Jepang, Fajar/Fikri Melaju ke Perempatfinal!
Fajar dan fikri lolos perempatfinal China Open 2026. (Foto: X/@INABadminton)
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GANDA Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, melaju ke perempatfinal China Open 2026. Mereka menumbangkan wakil Jepang Takumi Namura/Yuichi Shimogami dengan skor 21-19 dan 21-11.

Pertemuan kedua pasangan tersaji di babak 16 besar China Open 2026. Laga itu berlangsung di Gimnasium Xincheng, Changzhou, China, Kamis (23/7/2026) siang WIB.

Fajar/Fikri lolos perempatfinal China Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
Fajar/Fikri lolos perempatfinal China Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Jalannya Pertandingan

Fajar/Fikri dan Takumi/Yuichi tampil dengan intensitas tinggi sejak awal gim pertama. Lewat permainan cepat, Takumi/Yuichi unggul 7-5 atas Fajar/Fikri yang baru saja keluar sebagai juara Japan Open 2026.

Fajar/Fikri terus berjuang membalikkan keadaan dengan bermain lebih ngotot. Kerja keras mereka pun membuat unggulan kedua ini berbalik unggul 13-12 atas Takumi/Yuichi.

Singkatnya, Fajar/Fikri mencatatkan hasil manis di gim pertama. Fajar/Fikri mengatasi perlawanan Takumi/Yuichi dengan skor 21-19.

Di gim kedua, Fajar/Fikri tampil percaya diri melawan Takumi/Yuichi. Langkah itu diambil demi mendominasi permainan dan mendapatkan poin demi poin.

 

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