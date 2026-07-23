Hasil 16 Besar China Open 2026: Hajar Wakil Jepang, Fajar/Fikri Melaju ke Perempatfinal!

GANDA Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, melaju ke perempatfinal China Open 2026. Mereka menumbangkan wakil Jepang Takumi Namura/Yuichi Shimogami dengan skor 21-19 dan 21-11.

Pertemuan kedua pasangan tersaji di babak 16 besar China Open 2026. Laga itu berlangsung di Gimnasium Xincheng, Changzhou, China, Kamis (23/7/2026) siang WIB.

Fajar/Fikri lolos perempatfinal China Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Jalannya Pertandingan

Fajar/Fikri dan Takumi/Yuichi tampil dengan intensitas tinggi sejak awal gim pertama. Lewat permainan cepat, Takumi/Yuichi unggul 7-5 atas Fajar/Fikri yang baru saja keluar sebagai juara Japan Open 2026.

Fajar/Fikri terus berjuang membalikkan keadaan dengan bermain lebih ngotot. Kerja keras mereka pun membuat unggulan kedua ini berbalik unggul 13-12 atas Takumi/Yuichi.

Singkatnya, Fajar/Fikri mencatatkan hasil manis di gim pertama. Fajar/Fikri mengatasi perlawanan Takumi/Yuichi dengan skor 21-19.

Di gim kedua, Fajar/Fikri tampil percaya diri melawan Takumi/Yuichi. Langkah itu diambil demi mendominasi permainan dan mendapatkan poin demi poin.