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Juara China Open 2026, Fajar/Fikri Satu-satunya Wakil Indonesia yang Kampiun Super 1000 Tahun Ini!

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |05:29 WIB
Juara China Open 2026, Fajar/Fikri Satu-satunya Wakil Indonesia yang Kampiun Super 1000 Tahun Ini!
Fajar (kanan) dan Fikri juara China Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
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FAJAR Alfian/Muhammad Shohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang telah juara turnamen level Super 1000 tahun ini. Mereka tercatat sebagai juara China Open 2026 setelah menang 16-21, 21-19, dan 21-19 atas ganda putra peringkat 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won Ho/Seo Seung Jae, dalam partai puncak yang digelar pada Minggu 26 Juli 2026.

Di luar Fajar/Fikri, belum ada satu pun pebulu tangkis Indonesia yang juara di ajang selevel. Pencapaian terbaik juga dicatatkan Fajar/Fikri yang juara Japan Open 2026 level Super 750.

Fajar dan Fikri satu-satunya wakil Indonesia juara Super 1000 tahun ini. (Foto: Humas PP PBSI)
Fajar dan Fikri satu-satunya wakil Indonesia juara Super 1000 tahun ini. (Foto: Humas PP PBSI)

1. Fajar/Fikri Pertahankan Gelar

Kemenangan ini membuat Fajar/Fikri sukses mempertahankan gelar China Open yang juga diraih tahun lalu. Ini juga merupakan gelar juara kedua bagi Fajar/Fikri pada tahun 2026 setelah Japan Open.

Pada final Japan Open, Fajar/Fikri juga mengalahkan Kim/Seo. Namun, laga pamungkas kali ini terasa berbeda bagi Fajar/Fikri. Mereka harus menguras sisa tenaga untuk memenangkan pertandingan.

"Di pertandingan tadi memang tidak mudah melawan ganda nomor satu dunia, mereka bermain sangat all out, berani mencoba semuanya, agak berbeda dengan pekan lalu," kata Fajar Alfian dalam keterangan resmi PBSI yang diterima Okezone.

"Kami sebenarnya sudah sisa-sisa tenaga, dua minggu yang sangat melelahkan tapi kami coba terus bertahan, mencari cara bagaimana untuk memenangkan pertandingan. Saya berterimakasih buat Fikri yang sudah meng-cover semua bagian area lapangan," sambung ganda putra peringkat dua dunia ini.

2. Bimbingan dari Fajar Alfian

Fikri senada dengan Fajar. Namun, menurut Fikri, kemenangan ini adalah buah dari kerjasama yang baik selama pertandingan berlangsung. Fikri mengatakan, Fajar adalah sosok yang membimbingnya selama laga ketat tersebut.

 

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