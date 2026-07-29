Hasil Taipei Open 2026: 3 Wakil Indonesia Gugur di 32 Besar!

SEBANYAK tiga dari empat wakil bulu tangkis Indonesia tumbang di babak 32 besar Taipei Open 2026. Hanya Verrell Yustin Mulia/Bernadine Anindya Wardana (ganda campuran) yang berhasil mengamankan tiket babak 16 besar.

1. Duel Saudara

Empat wakil Indonesia itu bertanding di Taipei Arena, Taipei, Taiwan pada Selasa 28 Juli 2026 malam WIB. Verrell/Bernadine berhasil mengunci tiket babak 16 besar setelah mengalahkan kompatriotnya, Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata (ganda campuran).

Verrell/Bernadine berhasil mengalahkan Marwan/Aisyah dalam dua gim langsung dengan skor 21-11 dan 21-19. Hasil ini mengantar Verrell/Bernadine ke babak 16 besar Taipei Open 2026.

Sementara, Marwan/Aisyah resmi tersingkir dari turnamen. Di pertandingan lainnya, Renaldi Samosir/Masita Mahmudin (ganda campuran) juga harus angkat koper dari Taipei Open 2026.

Keduanya menelan kekalahan dari wakil Malaysia, Chen Tang Jie/Clarissa San, setelah bertarung sengit dalam tiga gim. Renaldi/Masita tumbang dengan skor 19-21, 21-18, dan 20-22.

Hasil kurang baik juga didapat oleh ganda campuran Indonesia lainnya, Dejan Ferdinansyah/Apriyani Rahayu. Bermain ketat sejak awal pertandingan, Dejan/Apriyani harus mengakui kemenangan wakil Jepang, Haruki Kawabe/Kokona Ishikawa.

Ganda campuran baru itu sempat memperlihatkan perlawanan sengit, tetapi akhirnya tumbang dalam dua gim langsung dengan skor kembar 19-21 dan 19-21. Kekalahan ini membuat Dejan/Apriyani resmi tersingkir dari Taipei Open 2026.