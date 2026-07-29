SEBANYAK tiga dari empat wakil bulu tangkis Indonesia tumbang di babak 32 besar Taipei Open 2026. Hanya Verrell Yustin Mulia/Bernadine Anindya Wardana (ganda campuran) yang berhasil mengamankan tiket babak 16 besar.
Empat wakil Indonesia itu bertanding di Taipei Arena, Taipei, Taiwan pada Selasa 28 Juli 2026 malam WIB. Verrell/Bernadine berhasil mengunci tiket babak 16 besar setelah mengalahkan kompatriotnya, Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata (ganda campuran).
Verrell/Bernadine berhasil mengalahkan Marwan/Aisyah dalam dua gim langsung dengan skor 21-11 dan 21-19. Hasil ini mengantar Verrell/Bernadine ke babak 16 besar Taipei Open 2026.
Sementara, Marwan/Aisyah resmi tersingkir dari turnamen. Di pertandingan lainnya, Renaldi Samosir/Masita Mahmudin (ganda campuran) juga harus angkat koper dari Taipei Open 2026.
Keduanya menelan kekalahan dari wakil Malaysia, Chen Tang Jie/Clarissa San, setelah bertarung sengit dalam tiga gim. Renaldi/Masita tumbang dengan skor 19-21, 21-18, dan 20-22.
Hasil kurang baik juga didapat oleh ganda campuran Indonesia lainnya, Dejan Ferdinansyah/Apriyani Rahayu. Bermain ketat sejak awal pertandingan, Dejan/Apriyani harus mengakui kemenangan wakil Jepang, Haruki Kawabe/Kokona Ishikawa.
Ganda campuran baru itu sempat memperlihatkan perlawanan sengit, tetapi akhirnya tumbang dalam dua gim langsung dengan skor kembar 19-21 dan 19-21. Kekalahan ini membuat Dejan/Apriyani resmi tersingkir dari Taipei Open 2026.