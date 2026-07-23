Hasil Perempatfinal China Open 2026: Kalah dari Wakil Denmark, Rehan/Gloria Gagal ke Semifinal

CHANGZHOU — Pasangan ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja, harus mengakhiri langkah mereka di ajang China Open 2026. Langkah Rehan/Gloria terhenti setelah menelan kekalahan dari wakil Denmark, Mathias Christiansen/Alexandra Boje, dengan skor 8-21 dan 14-21.

Pertemuan kedua pasangan terjadi pada babak 16 besar. Pertandingan tersebut berlangsung di Gimnasium Xincheng, Changzhou, China, Kamis (23/7/2026) siang WIB.

Jalannya Pertandingan

Rehan/Gloria berusaha menampilkan performa terbaiknya saat jumpa Mathias/Alexandra pada gim pertama. Akan tetapi, mereka langsung mendapatkan perlawanan sengit dari wakil Denmark tersebut.

Memasuki paruh gim, Mathias/Alexandra berhasil memegang kendali dan unggul 13-7 atas Rehan/Gloria. Rehan/Gloria berupaya keras meraih poin demi poin untuk memangkas jarak selisih angka dari lawan.

Rehan Naufal/Gloria Emanuelle. (Foto: PBSI)

Namun pada akhirnya, Rehan/Gloria harus mengakui ketangguhan Mathias/Alexandra di gim pembuka. Mereka dipaksa menyerah dengan skor telak 8-21.