John Herdman Puji Persaingan Panas Piala AFF 2026 Usai Timnas Indonesia Cukur Kamboja 5-1

BOGOR – Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, sukses mengawali langkahnya di pentas ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Kamboja. Pertandingan perdana Grup A Piala AFF 2026 yang berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat pada Senin 27 Juli 2026 malam WIB tersebut berakhir dengan skor telak 5-1 untuk kemenangan Skuad Garuda.

1. Performa Gemilang Timnas Indonesia

Gol-gol kemenangan Timnas Indonesia dalam pertandingan itu dicetak oleh Mitchell Baker (6', 15', dan 56'), Sandy Walsh (24'), dan Jens Raven (86').

Kamboja hanya mampu membalas lewat gol blunder bunuh diri dari Nadeo Argawinata (48'). Kemenangan manis dalam laga debut di Piala AFF membuat Herdman semringah.

Menurut Herdman, sepak bola Asia Tenggara mempunyai level teknis permainan yang tinggi. Meski berhasil menang telak, Herdman mengakui anak asuhnya harus bersusah payah untuk menaklukkan Kamboja.

"Dan Asia Tenggara, saya pikir level teknisnya sangat tinggi. Saya pikir malam ini, Kamboja, mereka, Anda bisa melihat mereka memiliki kemampuan teknis yang nyata di pemain depan mereka, yang dapat menimbulkan masalah," tutur Herdman dalam konferensi pers pascalaga yang dihadiri Okezone, dikutip Rabu (29/7/2026).

Eliano Reijnders bermain di laga Timnas Indonesia vs Kamboja (Foto: Instagram/@timnasindonesia)

"Tapi saya pikir agresivitas kami malam ini, kami mampu memberikan tekanan yang sangat agresif kepada mereka, yang berarti mereka tidak mampu menguasai bola," tambahnya.

2. Fokus Menatap Laga Kontra Timor Leste

Terlepas dari kemenangan besar atas Kamboja, Herdman merasa kecewa karena Timnas Indonesia gagal melanjutkan tren positif clean-sheet. Hal ini akan menjadi evaluasi untuk menatap pertandingan berikutnya.