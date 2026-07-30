Lolos Semifinal Washington Open 2026, Janice Tjen Berpotensi Raih 2 Gelar!

LOLOS semifinal Washington Open 2026, Janice Tjen berpotensi meraih 2 gelar! Pebulu tangkis kebanggaan Indonesia ini tampil impresif dalam turnamen tenis bergengsi yang digelar di Amerika Serikat.

1. Lolos Semifinal di Nomor Ganda Putri

Janice Tjen muncul sebagai pemain unggulan di nomor ganda putri Washington Open 2026. Berpasangan dengan petenis China Zhang Suai, Janice Tjen ditempatkan sebagai unggulan ketiga.

Janice Tjen melaju ke semifinal Washington Open 2026 nomor ganda putri. (Foto: Instagram/@janicetjen)

Status unggulan ketiga tidak membuat Janice Tjen/Zhang Suai tampil dengan beban. Pasangan ini mengalahkan petenis gado-gado asal Jepang dan Italia, Miyu Kato/Giuliana Olmos.

Di semifinal, Janice Tjen/Zhang Suai akan menantang pemenang laga Sara Errani (Italia)/Nicole Melichar-Martinez (Amerika Serikat) vs Andreja Klepac (Slovenia)/Makoto Nimoniya (Jepang).

Di atas kertas, Sara Errani (Italia)/Nicole Melichar-Martinez dijagokan meraih kemenangan, mengingat status mereka sebagai unggulan pertama. Menariknya, Janice Tjen berpotensi menciptakan duel saudara di final.

Sebab, pebulu tangkis Indonesia lain, Aldila Sutjiadi juga lolos ke semifinal Washington Open 2026. Aldila lolos ke semifinal setelah berpasangan dengan pebulu tangkis asal Selandia Baru, Erin Hope Routliffe .