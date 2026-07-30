Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Lolos Semifinal Washington Open 2026, Janice Tjen Berpotensi Raih 2 Gelar!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |11:13 WIB
Lolos Semifinal Washington Open 2026, Janice Tjen Berpotensi Raih 2 Gelar!
Janice Tjen lolos semifinal Washington Open 2026. (Foto: Instagram/@janicetjen)
A
A
A

LOLOS semifinal Washington Open 2026, Janice Tjen berpotensi meraih 2 gelar! Pebulu tangkis kebanggaan Indonesia ini tampil impresif dalam turnamen tenis bergengsi yang digelar di Amerika Serikat.

1. Lolos Semifinal di Nomor Ganda Putri

Janice Tjen muncul sebagai pemain unggulan di nomor ganda putri Washington Open 2026. Berpasangan dengan petenis China Zhang Suai, Janice Tjen ditempatkan sebagai unggulan ketiga.

Janice Tjen melaju ke semifinal Washington Open 2026 nomor ganda putri. (Foto: Instagram/@janicetjen)
Janice Tjen melaju ke semifinal Washington Open 2026 nomor ganda putri. (Foto: Instagram/@janicetjen)

Status unggulan ketiga tidak membuat Janice Tjen/Zhang Suai tampil dengan beban. Pasangan ini mengalahkan petenis gado-gado asal Jepang dan Italia, Miyu Kato/Giuliana Olmos.

Di semifinal, Janice Tjen/Zhang Suai akan menantang pemenang laga Sara Errani (Italia)/Nicole Melichar-Martinez (Amerika Serikat) vs Andreja Klepac (Slovenia)/Makoto Nimoniya (Jepang).

Di atas kertas, Sara Errani (Italia)/Nicole Melichar-Martinez dijagokan meraih kemenangan, mengingat status mereka sebagai unggulan pertama. Menariknya, Janice Tjen berpotensi menciptakan duel saudara di final.

Sebab, pebulu tangkis Indonesia lain, Aldila Sutjiadi juga lolos ke semifinal Washington Open 2026. Aldila lolos ke semifinal setelah berpasangan dengan pebulu tangkis asal Selandia Baru, Erin Hope Routliffe .

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/40/3221470/rafael_nadal_bersama_roger_federer-56Pv_large.jpg
Tubuh Tampak Kurus di Foto Terbaru Bersama Roger Federer, Kondisi Fisik Rafael Nadal Bikin Fans Khawatir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/40/3211967/tim_tenis_putri_indonesia_lolos_playoff_billie_jean_king_cup_2026-tJbe_large.jpg
Cetak Sejarah! Tim Tenis Putri Indonesia Lolos Playoff Billie Jean King Cup 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/40/3207263/janice_tjen_akan_menghadapi_petenis_mantan_20_besar_dunia_di_babak_pertama_miami_open_2026-jWk5_large.jpg
Debut di Miami Open 2026, Janice Tjen Hadapi Mantan 20 Besar Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/40/3205152/janice_tjen_harus_terhenti_di_babak_pertama_indian_wells_open_2026-Rlbq_large.jpg
Hasil Indian Wells Open 2026: Janice Tjen Kalah dari Jaqueline Cristian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/40/3204951/janice_tjen_segera_beraksi_di_turnamen_indian_wells_open_2026-GHyz_large.jpg
Janice Tjen Akui Tak Patok Target Spesifik di Indian Wells 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/40/3203464/menpora_ri_erick_thohir_ikut_senang_melihat_janice_tjen_menembus_ranking_36_dunia-h3ob_large.jpg
Janice Tjen Tembus Ranking 36 Dunia, Erick Thohir: Jangan Cepat Puas
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement