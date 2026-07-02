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Kandas di Babak 2 Wimbledon 2026, Janice Tjen Siap Maksimal pada Sektor Ganda

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |19:30 WIB
Kandas di Babak 2 Wimbledon 2026, Janice Tjen Siap Maksimal pada Sektor Ganda
Janice Tjen berharap bisa tampil maksimal di sektor ganda putri pada Wimbledon 2026 (Foto: Instagram/@janicetjen)
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LONDON – Janice Tjen harus terhenti di babak kedua Wimbledon 2026 sektor tunggal putri. Kendati mengaku banyak dapat pelajaran, ia siap menggila pada ganda putri bersama Aldila Sutjiadi.

Janice tersingkir setelah kalah dari wakil Rusia, Daria Kasatkina, dalam pertarungan tiga set 6-7(5), 6-1, 6-4. Laga itu berlangsung di All England Club, London, Rabu 1 Juli 2026 malam WIB.

1. Bersyukur

Janice Tjen gugur di babak pertama Australia Open 2026 janicetjen

Petenis asal Jakarta itu bersyukur mampu menembus putaran kedua. Ia berharap performanya lebih meningkat pada turnamen berikutnya.

"Ya untuk Wimbledon kali ini memang banyak pelajaran yang bisa diambil. Senang juga bisa melaju ke ronde kedua," kata Janice dilansir dari akun Instagram resmi @wimbledon, Kamis (2/7/2026).

"Semoga untuk ke depannya, ini sesuatu yang bisa saya ambil dan saya pelajari untuk bisa lebih baik lagi," ucap perempuan berusia 24 tahun tersebut.

Langkah Janice dalam Wimbledon belum terhenti. Ia akan tampil dalam nomor ganda putri bersama Aldila Sutjiadi.

 

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