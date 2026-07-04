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Jelang Tampil di Babak Kedua Wimbledon 2026, Aldila Sutjiadi/Janice Tjen Ingin Jaga Momentum Manis

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 04 Juli 2026 |04:05 WIB
Jelang Tampil di Babak Kedua Wimbledon 2026, Aldila Sutjiadi/Janice Tjen Ingin Jaga Momentum Manis
Aldila dan Janice Tjen siap tempur di babak kedua Wimbledon 2026. (Foto: Instagram/@janicetjen)
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GANDA putri Indonesia, Aldila Sutjiadi/Janice Tjen, berhasil menembus putaran kedua Wimbledon 2026. Aldila/Janice bertekad menjaga momentum positif ini untuk merebut hasil terbaik di putaran kedua turnamen.

Aldila/Janice sukses melangkah ke babak kedua setelah menumbangkan wakil Inggris, Harriet Dart/Maia Lumsden di putaran pertama Wimbledon 2026. Bermain di All England Club, London, Inggris pada Jumat 3 Juli 2026, Aldila/Janice menang dalam dua game langsung dengan skor 6-3, 6-4.

Aldila dan Janice Tjen siap tempur di babak kedua Wimbledon 2026. (Foto: Instagram/@wimbledon)
Aldila dan Janice Tjen siap tempur di babak kedua Wimbledon 2026. (Foto: Instagram/@wimbledon)

Kemenangan ini menjadi prestasi yang membanggakan bagi tenis Indonesia di panggung Wimbledon 2026. Selain itu, hasil manis ini juga membalaskan dendam Aldila/Janice yang kalah dari Dart/Lumsden di Nottingham Open beberapa waktu lalu.

1. Bangun Chemistry

Aldila pun merasa senang akhirnya bisa berbagi lapangan dengan rekan senegaranya di turnamen sekelas Grand Slam. Menurutnya, tak butuh waktu lama untuk mendapat chemistry dengan Janice.

"Pastinya senang ya aku tahun ini bisa main ganda sama Janice, teman senegara aku, dan kita juga punya chemistry yang bagus on and off (the court)," kata Aldila dikutip dari akun Instagram resmi Wimbledon (@wimbledon), Sabtu (4/7/2026).

JaniceTjen  pun merasa demikian. Petenis berusia 24 tahun itu mengatakan, strategi permainan yang sudah direncanakan bersama Aldila berjalan dengan mulus. Ia merasa senang karena bisa membalas kekalahan dari pasangan Inggris tersebut.

 

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