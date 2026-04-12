HOME SPORTS NETTING

Cetak Sejarah! Tim Tenis Putri Indonesia Lolos Playoff Billie Jean King Cup 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 12 April 2026 |11:20 WIB
Cetak Sejarah! Tim Tenis Putri Indonesia Lolos Playoff Billie Jean King Cup 2026
Tim Tenis Putri Indonesia lolos Playoff Billie Jean King Cup 2026 (Foto: Instagram/@tennisindonesiaofficial)
TIM Tenis Putri Indonesia berhasil lolos ke Playoff Billie Jean King Cup 2026. Hal itu menjadi catatan sejarah tersendiri buat Tanah Air.

Billie Jean King Cup merupakan turnamen beregu tenis putri yang paling bergengsi. Ajang tersebut sebelumnya bernama Fed Cup dan dianggap sebagai Piala Dunia Tenis Putri.

Tim Tenis Beregu Putri Indonesia meraih emas di SEA Games 2025 (Foto: NOC Indonesia/Mochammad Rifqi)

"Prestasi lolos ke Playoff BJK ini sangat bersejarah karena baru pertama kali tercapai setelah tahun 2004," tulis keterangan Instagram Tenis Indonesia

1. Dimainkan November 2026

Babak Playoff BJK akan dimainkan pada 20-22 November. Tenis Indonesia akan berhadapan dengan salah satu dari tujuh tim yang tersingkir dari babak Qualifier BJK yang sekarang masih berlangsung.

Tim putri Indonesia dimotori oleh tiga pemain profesional: Janice Tjen, Aldila Sutjiadi, dan Priska Madelyn Nugroho. Mereka didampingi dua pemain muda: Anjali Junarto dan Meydiana Laviola serta dukungan Wilda Sabrina (Fisioterapis) dan Muh. Aqsa (Manager).

 

