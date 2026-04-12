Cetak Sejarah! Tim Tenis Putri Indonesia Lolos Playoff Billie Jean King Cup 2026

TIM Tenis Putri Indonesia berhasil lolos ke Playoff Billie Jean King Cup 2026. Hal itu menjadi catatan sejarah tersendiri buat Tanah Air.

Billie Jean King Cup merupakan turnamen beregu tenis putri yang paling bergengsi. Ajang tersebut sebelumnya bernama Fed Cup dan dianggap sebagai Piala Dunia Tenis Putri.

"Prestasi lolos ke Playoff BJK ini sangat bersejarah karena baru pertama kali tercapai setelah tahun 2004," tulis keterangan Instagram Tenis Indonesia

Babak Playoff BJK akan dimainkan pada 20-22 November. Tenis Indonesia akan berhadapan dengan salah satu dari tujuh tim yang tersingkir dari babak Qualifier BJK yang sekarang masih berlangsung.

Tim putri Indonesia dimotori oleh tiga pemain profesional: Janice Tjen, Aldila Sutjiadi, dan Priska Madelyn Nugroho. Mereka didampingi dua pemain muda: Anjali Junarto dan Meydiana Laviola serta dukungan Wilda Sabrina (Fisioterapis) dan Muh. Aqsa (Manager).