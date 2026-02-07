Hasil Semifinal Badminton Asia Team Championships 2026: Kadek Dhinda Bawa Indonesia Perkecil Ketertinggalan 1-2 dari Korea Selatan

Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi sukses mengalahkan Park Ga-eun dalam pertandingan ketiga Semifinal Badminton Asia Team Championships 2026 (Foto: X/@INABadminton)

QINGDAO – Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi sukses mengalahkan Park Ga-eun dalam pertandingan ketiga Semifinal Badminton Asia Team Championships 2026 (BATC 2026) dengan skor 21-14 dan 21-13. Alhasil, Tim Bulu Tangkis Indonesia memperkecil ketertinggalan 1-2 dari Tim Bulu Tangkis Korea Selatan.

Berlaga di Qingdao Conson Gymnasium, Qingdao, China, Sabtu (7/2/2026) pagi WIB, Dhinda memulainya dengan baik. Tunggal putri Indonesia itu unggul 8-2 atas Park.

Dhinda sangat nyaman mencuri poin demi poin hingga berhasil unggul telak 11-4 di interval gim pertama. Tunggal putri Indonesia itu tak menurunkan ritme permainannya selepas jeda interval.

Poin demi poin terus Dhinda curi hingga unggul 18-11. Ia berhasil menutup gim pertama dengan kemenangan 21-14 atas Park.

Dhinda kembali mendominasi permainan pada gim kedua. Pemain berusia 19 tahun itu unggul 6-3 atas Park. Wakil Korea Selatan itu dibuat kesulitan olehnya.