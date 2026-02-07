Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Badminton Asia Team Championships 2026: Kadek Dhinda Bawa Indonesia Perkecil Ketertinggalan 1-2 dari Korea Selatan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |11:42 WIB
Hasil Semifinal Badminton Asia Team Championships 2026: Kadek Dhinda Bawa Indonesia Perkecil Ketertinggalan 1-2 dari Korea Selatan
Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi sukses mengalahkan Park Ga-eun dalam pertandingan ketiga Semifinal Badminton Asia Team Championships 2026 (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

QINGDAO – Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi sukses mengalahkan Park Ga-eun dalam pertandingan ketiga Semifinal Badminton Asia Team Championships 2026 (BATC 2026) dengan skor 21-14 dan 21-13. Alhasil, Tim Bulu Tangkis Indonesia memperkecil ketertinggalan 1-2 dari Tim Bulu Tangkis Korea Selatan.

Berlaga di Qingdao Conson Gymnasium, Qingdao, China, Sabtu (7/2/2026) pagi WIB, Dhinda memulainya dengan baik. Tunggal putri Indonesia itu unggul 8-2 atas Park.

Ni Kadek Dhinda tembus semifinal Korea Masters 2025 PBSI

Dhinda sangat nyaman mencuri poin demi poin hingga berhasil unggul telak 11-4 di interval gim pertama. Tunggal putri Indonesia itu tak menurunkan ritme permainannya selepas jeda interval.

Poin demi poin terus Dhinda curi hingga unggul 18-11. Ia berhasil menutup gim pertama dengan kemenangan 21-14 atas Park.

Dhinda kembali mendominasi permainan pada gim kedua. Pemain berusia 19 tahun itu unggul 6-3 atas Park. Wakil Korea Selatan itu dibuat kesulitan olehnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/40/3200205/rachel_allessya_rose_dan_febi_setianingrum-s4tm_large.jpg
Hasil Semifinal Badminton Asia Team Championships 2026: Rachel/Febi Kalah, Indonesia Tertinggal 0-2 dari Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/40/3200195/thalita_ramadhani_wiryawan_takluk_dari_kim_ga_eun_pada_laga_pertama_semifinal_badminton_asia_team_championships_2026-iDgT_large.jpg
Hasil Semifinal Badminton Asia Team Championships 2026: Thalita Wiryawan Ditekuk Kim Ga-eun, Indonesia Tertinggal 0-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/40/3200162/simak_jadwal_tim_bulu_tangkis_indonesia_di_semifinal_badminton_asia_team_championships_2026-2zVy_large.jpg
Jadwal Tim Indonesia di Semifinal Badminton Asia Team Championships 2026: Putri Hadapi Korea Selatan, Putra Tantang Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/40/3200138/richie_pastikan_indonesia_lolos_semifinal_badminton_asia_team_championship_2026_inabadminton-CZPe_large.jpg
Hasil Perempatfinal Badminton Asia Team Championships 2026: Richie Duta Richardo Pastikan Indonesia Lolos Semifinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/40/3200118/bagas_bantu_indonesia_unggul_2_1_atas_thailland_pbsi-nDxi_large.jpg
Hasil Perempatfinal Badminton Asia Team Championship 2026: Prahdiska Bagas Shujiwo Menang, Indonesia Unggul 2-1 atas Thailand!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/40/3200107/leo_bagas_kalah_dari_wakil_thailand_inabadminton-APNw_large.jpg
Hasil Perempatfinal Badminton Asia Team Championship 2026: Leo/Bagas Kalah, Indonesia vs Thailand 1-1
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement