Hasil Malaysia Masters 2026: Thalita Ramadhani dan Ni Kadek Dhinda Segel Tiket Babak Utama

KUALA LUMPUR – Sektor tunggal putri Indonesia memetik hasil memuaskan setelah Thalita Ramadhani Wirayawan dan Ni Kadek Dhinda sukses mengamankan tiket ke babak utama Malaysia Masters 2026. Sayangnya, catatan manis tersebut gagal diikuti oleh sektor ganda campuran, setelah langkah Verrell Yustin Mulia/Aisyah Saltha Putri Pranata harus terhenti lebih awal di fase kualifikasi.

Kepastian itu setelah mereka meraih hasil maksimal dalam babak kualifikasi Malaysia Masters 2026. Laga tersebut berlangsung di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (19/5/2026).

Jalannya Pertandingan

Thalita Ramadhani Wirayawan mengalahkan wakil Taiwan Chen Su Yu dengan poin 16-21, 22-20, dan 21-14. Sementara itu, Ni Kadek Dhinda menaklukkan wakil Hong Kong Lo Sin Yan Happy dengan poin 19-21, 21-7, dan 21-11.

Sementara itu, ganda campuran Verrell Yustin Mulia/Aisyah Saltha Putri Pranata kalah dari wakil Hong Kong Chan Yin Chak/Ng Tsz Yau. Kekalahannya dengan poin 17-21 dan 8-21.

Thalita mendapatkan perlawanan cukup ketat melawan Chen Su Yu sejak gim pertama. Hal tersebut membuat dia tidak mampu mengembangkan pola permainan dengan baik.

Ni Kadek Dhinda

Thalita pun menerima hasil buruk dalam gim pertama. Dia takluk dari Chen Su Yu dengan poin 16-21.

Dalam gim kedua, Thalita mampu bangkit dengan mengalahkan Chen Su Yu dengan poin 22-20. Performa apiknya pun berlanjut ke gim ketiga karena mengalahkan Chen Su Yu dengan poin 21-14.