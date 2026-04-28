HORSENS – Tim Bulu Tangkis Indonesia tertinggal 1-2 dari Tim Bulu Tangkis Taiwan dalam laga ketiga Piala Uber 2026 di Forum Horsens, Horsens, Denmark, Selasa (28/4/2026) sore WIB. Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi kalah dari Lin Hsiang Ti dengan poin 10-21 dan 29-30.
Dhinda dan Lin bermain cukup ngotot sejak awal gim pertama keduanya memang berusaha untuk saling mengalahkan satu sama lainnya.
Sementara waktu, Dhinda masih tertinggal 7-12 dari Lin. Dhina pun berjuang begitu keras untuk mengejar ketertinggalannya dari lawan.
Pada gim pertama, Dhinda harus mengakui ketangguhan Lin. Hal tersebut dikarenakan, dia takluk dari Lin dengan poin 10-21.
Dhinda mencoba bangkit dalam gim kedua. Akan tetapi, usahanya tidak muda karena Lin masih tampil dalam performa terbaik sehingga sulit hilang poin.