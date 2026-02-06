Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Badminton Asia Team Championships 2026: Kadek Dhinda Tumbang, Indonesia Ketinggalan Lagi 1-2 dari Thailand

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |12:47 WIB
Hasil Perempatfinal Badminton Asia Team Championships 2026: Kadek Dhinda Tumbang, Indonesia Ketinggalan Lagi 1-2 dari Thailand
Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi kalah dari Pitchamon Opatniputh di babak perempatfinal Badminton Asia Team Championships 2026 (Foto: X/@INABadminton)
QINGDAO – Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi kalah dari Pitchamon Opatniputh di babak perempatfinal Badminton Asia Team Championships 2026 (BATC 2026). Ia menyerah setelah berjuang tiga gim 21-19, 17-21, 13-21.

Bermain di Qingdao Conson Gymnasium, Qingdao, China, Jumat (6/2) siang WIB, Dhinda memulai laga dengan baik. Dia unggul cukup jauh atas Opatniputh dengan skor 7-2.

Ni Kadek Dhinda. pbsi

Poin demi poin terus Dhinda curi hingga memimpin 11-6 di interval gim pertama. Selepas jeda, Opatniputh terlihat menemukan ritme permainannya. Pasalnya, dia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 16-16.

Kedua pemain terus kejar-kejaran angka hingga 19-19. Namun pada akhirnya Dhinda berhasil menutup gim pertama dengan kemenangan 21-19 atas Opatniputh.

Pada gim kedua, Opatniputh tampil menyengat. Tunggal putri Thailand itu berhasil unggul jauh 11-5 atas Dhinda di interval gim kedua.

Setelah itu, Opatniputh terus memperlebar jarak keunggulannya menjadi 17-12. Pada akhirnya, dia merebut kemenangan atas Dhinda di gim kedua dengan skor 21-17.

 

