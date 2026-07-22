Kisah Taufik Hidayat, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Tak Pernah Juara All England

Simak kisah Taufik Hidayat sang legenda bulu tangkis Indonesia yang tak pernah juara All England (Foto: Olympics)

KISAH Taufik Hidayat selalu menarik untuk diulas. Sebab, legenda bulu tangkis Indonesia ini ternyata tak pernah juara All England.

Nama Taufik Hidayat harum di bulu tangkis. Tidak hanya melegenda di Indonesia, pria asal Jawa Barat tersebut dikenal hingga ke penjuru dunia.

1. Deretan Gelar Mentereng

Cukup banyak pebulu tangkis muda mengidolakan sosok Taufik Hidayat. Betapa tidak, selain berwajah tampan, ia punya deretan gelar mentereng sepanjang kariernya.

Taufik mencuri perhatian pada 24 Agustus 2000. Ketika itu, ia sukses merebut posisi teratas di ranking BWF tunggal putra. Padahal, usianya baru genap 19 tahun.

Hingga pensiun pada 16 Juni 2013, Taufik Hidayat memiliki rekor 413 kemenangan dan hanya menelan 138 kali kekalahan. Angka-angka itu semakin menegaskan kehebatannya.

Pemilik backhand smash fenomenal itu mengoleksi satu gelar juara dunia, dua emas Asian Games, tiga kali juara Asia, dan dua medali emas SEA Games. Tentu, titel paling spesial adalah medali emas Olimpiade Athena 2004.