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Hasil China Open 2026: Rehan/Gloria Lolos 16 Besar Usai Hajar Wakil Skotlandia!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |13:04 WIB
Hasil China Open 2026: Rehan/Gloria Lolos 16 Besar Usai Hajar Wakil Skotlandia!
Rehan dan Gloria lolos 16 besar China Open 2026. (Foto: X/@INABadminton)
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GANDA Campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja, melaju ke babak 16 besar China Open 2026. Pasangan ini mengalahkan wakil Skotlandia Alexander Dunn/Julie Macpherson dengan skor 22-20, 23-25 dan 21-14.

Pertemuan kedua pasangan ini tersaji di babak 32 besar China Open 2026. Laga itu berlangsung di Gimnasium Xincheng, Changzhou, China, Selasa (21/7/2026) siang WIB.

Rehan dan Gloria lolos 16 besar China Open 2026 @INABadminton

Jalannya Pertandingan

Rehan/Gloria dan Alexander/Julie berusaha menampilkan performa terbaik sejak game pertama. Hal itu membuat pola permainan berjalan menarik.

Singkatnya di pertengahan game pertama, Rehan/Gloria unggul 15-10 atas Alexander/Julie. Namun, Alexander/Julie berusaha keras mengejar ketertinggalan dari lawan.

Lewat perjuangan keras, Rehan/Gloria menutup gim pertama dengan catatan manis. Kepastian itu setelah mereka mengalahkan Alexander/Julie dengan skor 22-20.

Di gim kedua, Alexander/Julie tampil lebih ngotot untuk membalas kekalahan di gim pertama. Mereka unggul 8-6 atas Rehan/Gloria.

 

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