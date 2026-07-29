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Hasil Taipei Open 2026: Thalita Ramadhani Lolos ke 16 Besar

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |10:34 WIB
Hasil Taipei Open 2026: Thalita Ramadhani Lolos ke 16 Besar
Thalita Ramadhani Wiryawan berhasil lolos ke 16 besar Taipei Open 2026 Super 300 (Foto: X/@INABadminton)
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TAIPEI – Thalita Ramadhani Wiryawan berhasil lolos ke 16 besar Taipei Open 2026 Super 300. Tunggal putri Indonesia itu mengalahkan Beiwen Zhang 21-17 dan 21-15.

Bermain di Taipei Arena, Taipei, Taiwan, Rabu (29/7/2026) pagi WIB, Thalita tampil percaya diri melawan Zhang dalam awal gim pertama. Hal tersebut ditandai dengan pola permainan menekan.

Thalita Ramadhani Wiryawan. (Foto: PBSI)

Sementara waktu Thalita dapat unggul 12-8 atas Zhang. Ia terus berusaha mengamankan poin demi poin dari tangan wakil Amerika Serikat (AS) itu.

Thalita akhirnya meraih hasil maksimal atas Zhang dalam gim pertama. Kepastian tersebut setelah mencatatkan poin 21-17.

 

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