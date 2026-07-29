Hasil Taiwan Open 2026: Tampil Gemilang, Rehan/Gloria Amankan Tiket 16 Besar

TAIPEI – Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja berhasil melaju ke 16 besar Taipei Open 2026 Super 300. Ganda campuran non-Pelatnas PBSI itu mengalahkan Sheng-Ming Lin/Sung Yi-Hsuan 21-16 dan 21-4.

Bermain di Taipei Arena, Taipei, Taiwan, Rabu (29/7/2026) pagi WIB, Rehan/Gloria tampil tenang dengan kepercayaan diri tinggi melawan Sheng/Sung. Mereka langsung melancarkan pola permainan menekan untuk mendapatkan poin.

Pola permainan tersebut sementara waktu membawa Rehan/Gloria dapat unggul 16-13 atas Sheng/Sung. Pemain PB Djarum itu cukup gigih dalam upaya memperlebar jarak keunggulan atas lawan.

Kerja keras Rehan/Gloria akhirnya membuahkan hasil manis. Kepastian tersebut dengan mereka mengatasi perlawanan Sheng/Sung dengan perolehan poin. 21-16.