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Hasil Taiwan Open 2026: Tampil Gemilang, Rehan/Gloria Amankan Tiket 16 Besar

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |11:01 WIB
Hasil Taiwan Open 2026: Tampil Gemilang, Rehan/Gloria Amankan Tiket 16 Besar
Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja berhasil melaju ke 16 besar Taipei Open 2026 Super 300 (Foto: X/@INABadminton)
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TAIPEI – Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja berhasil melaju ke 16 besar Taipei Open 2026 Super 300. Ganda campuran non-Pelatnas PBSI itu mengalahkan Sheng-Ming Lin/Sung Yi-Hsuan 21-16 dan 21-4.

Bermain di Taipei Arena, Taipei, Taiwan, Rabu (29/7/2026) pagi WIB, Rehan/Gloria tampil tenang dengan kepercayaan diri tinggi melawan Sheng/Sung. Mereka langsung melancarkan pola permainan menekan untuk mendapatkan poin.

Rehan Naufal/Gloria Emanuelle. (Foto: PBSI)

Pola permainan tersebut sementara waktu membawa Rehan/Gloria dapat unggul 16-13 atas Sheng/Sung. Pemain PB Djarum itu cukup gigih dalam upaya memperlebar jarak keunggulan atas lawan.

Kerja keras Rehan/Gloria akhirnya membuahkan hasil manis. Kepastian tersebut dengan mereka mengatasi perlawanan Sheng/Sung dengan perolehan poin. 21-16.

 

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