TUNGGAL Putra Indonesia Prahdiska Bagas Shujiwo melaju ke 16 besar Taipei Open 2026. Pebulu tangkis masa depan Indonesia ini mengalahkan wakil Finlandia Kalle Koljonen dengan skor 21-15, 15-21 dan 21-19
Pertemuan kedua pebulu tangkis tersaji di babak 32 besar Taipei Open 2026. Laga itu berlangsung Taipei Arena, Taiwan pada Rabu (29/7/2026) pagi WIB.
Bagas dan Kalle berusaha menampilkan performa terbaik sejak gim pertama. Kedua pebulu tangkis sama-sama berjuang meraih kemenangan demi mengunci tiket 16 besar.
Singkatnya, Bagas unggul 13-9 atas Kalle. Bagas pun terus bekerja keras demi memperlebar keunggulan atas sang lawan.
Lewat perjuangan keras, Bagas meraih hasil positif di gim pertama dengan menang 21-15. Di set kedua, gantian Kalle yang unggul.
Kalle langsung melesat dan unggul 16-9 atas Bagas. Pola permainan Kalle kali ini memang cukup menyulitkan Bagas. Bagas pun harus mengakui ketangguhan Kalle di gim kedua dengan skor 15-21.