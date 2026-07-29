Hasil 32 Besar Taipei Open 2026: Bungkam Wakil Finlandia, Prahdiska Bagas Shujiwo Lolos 16 Besar!

TUNGGAL Putra Indonesia Prahdiska Bagas Shujiwo melaju ke 16 besar Taipei Open 2026. Pebulu tangkis masa depan Indonesia ini mengalahkan wakil Finlandia Kalle Koljonen dengan skor 21-15, 15-21 dan 21-19

Pertemuan kedua pebulu tangkis tersaji di babak 32 besar Taipei Open 2026. Laga itu berlangsung Taipei Arena, Taiwan pada Rabu (29/7/2026) pagi WIB.

Bagas Shujiwo lolos 16 besar Taipei Open 2026. (Foto: PBSI)

Jalannya Pertandingan

Bagas dan Kalle berusaha menampilkan performa terbaik sejak gim pertama. Kedua pebulu tangkis sama-sama berjuang meraih kemenangan demi mengunci tiket 16 besar.

Singkatnya, Bagas unggul 13-9 atas Kalle. Bagas pun terus bekerja keras demi memperlebar keunggulan atas sang lawan.

Lewat perjuangan keras, Bagas meraih hasil positif di gim pertama dengan menang 21-15. Di set kedua, gantian Kalle yang unggul.

Kalle langsung melesat dan unggul 16-9 atas Bagas. Pola permainan Kalle kali ini memang cukup menyulitkan Bagas. Bagas pun harus mengakui ketangguhan Kalle di gim kedua dengan skor 15-21.