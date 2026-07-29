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Hasil 32 Besar Taipei Open 2026: Bungkam Wakil Finlandia, Prahdiska Bagas Shujiwo Lolos 16 Besar!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |10:14 WIB
Hasil 32 Besar Taipei Open 2026: Bungkam Wakil Finlandia, Prahdiska Bagas Shujiwo Lolos 16 Besar!
Bagas Shujiwo lolos 16 besar Taipei Open 2026. (Foto: X/@INABadminton)
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TUNGGAL Putra Indonesia Prahdiska Bagas Shujiwo melaju ke 16 besar Taipei Open 2026.  Pebulu tangkis masa depan Indonesia ini mengalahkan wakil Finlandia Kalle Koljonen dengan skor 21-15, 15-21 dan 21-19

Pertemuan kedua pebulu tangkis tersaji di babak 32 besar Taipei Open 2026. Laga itu berlangsung Taipei Arena, Taiwan pada Rabu (29/7/2026) pagi WIB.

Bagas Shujiwo lolos 16 besar Taipei Open 2026. (Foto: PBSI)
Bagas Shujiwo lolos 16 besar Taipei Open 2026. (Foto: PBSI)

Jalannya Pertandingan

Bagas dan Kalle berusaha menampilkan performa terbaik sejak gim pertama. Kedua pebulu tangkis sama-sama berjuang meraih kemenangan demi mengunci tiket 16 besar.

Singkatnya, Bagas unggul 13-9 atas Kalle. Bagas pun terus bekerja keras demi memperlebar keunggulan atas sang lawan.

Lewat perjuangan keras, Bagas meraih hasil positif di gim pertama dengan menang 21-15. Di set kedua, gantian Kalle yang unggul.

Kalle langsung melesat dan unggul 16-9 atas Bagas.  Pola permainan Kalle kali ini memang cukup menyulitkan Bagas. Bagas pun harus mengakui ketangguhan Kalle di gim kedua dengan skor 15-21.

 

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