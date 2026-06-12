Hasil Perempatfinal Australia Open 2026: Langkah Rehan/Gloria Terhenti Usai Hadapi Perlawanan Sengit China

SYDNEY – Pasangan ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja dipastikan tersingkir dari perempatfinal Australia Open 2026. Rehan/Gloria pulang setelah harus mengakui keunggulan wakil China, Guo Xinwa/Chen Fanghui, dua gim langsung dengan skor 11-21 dan 16-21.

Pertemuan kedua pasangan ini terjadi dalam babak perempatfinal. Laga sengit tersebut berlangsung di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Australia, pada Jumat (12/6/2026).

Jalannya Pertandingan

Rehan/Gloria langsung mendapatkan perlawanan ketat dari Guo/Chen dalam gim pertama. Hal itu membuat mereka begitu mudah kehilangan poin sejak awal laga.

Bahkan, Rehan/Gloria sempat tertinggal jauh 0-10 dari Guo/Chen. Ketertinggalan itu tidak mengendurkan semangat Rehan untuk mengejar ketertinggalannya, hingga skor sempat berubah menjadi 7-15.

Rehan Naufal/Gloria Emanuelle. (Foto: PBSI)

Namun dalam gim pertama ini, Rehan/Gloria harus menerima bahwa mereka akhirnya takluk dari Guo/Chen. Sesi pembuka ini ditutup dengan kekalahan lewat poin 11-21.

Dalam gim kedua, Rehan/Gloria berusaha bangkit dengan bermain lebih ngotot. Namun, mereka kembali mendapatkan perlawanan sengit dari Guo/Chen yang tampil solid.