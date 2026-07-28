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Megawati Hangestri Ngaku Nyaman Kerja Bareng Pelatih Hyundai Hillstate Kang Sung-hyung

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |08:39 WIB
Megawati Hangestri <i>Ngaku</i> Nyaman Kerja Bareng Pelatih Hyundai Hillstate Kang Sung-hyung
Megawati Hangestri mengaku nyaman kerja bareng pelatih Hyundai Hillstate Kang Sung-hyung (Foto: Instagram/@hdecvolleyballteam)
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MEGAWATI Hangestri Pertiwi mengaku terkesan dengan sosok pelatihnya di Hyundai Hillstate, Kang Sung-hyung. Ia bahkan merasa nyaman bekerja sama dengan pria asal Korea Selatan itu.

Saat ini, Megawati tengah bersiap menyambut Liga Voli Putri Korea Selatan 2026-2027. Ia sudah berlatih bersama rekan-rekan setimnya sejak tiba di Negeri Ginseng pada awal Juli.

1. Kesan

Megawati Hangestri tiba di Korsel, siap perkuat Hyundai Hillstate. (Foto: hdecvolleyballteam)

Tak hanya rekan setim yang baru, Megawati juga harus beradaptasi dengan pelatih anyar Kang Sung-hyung. Keduanya belum pernah bekerja sama.

Megawati mengaku pertemuan pertamanya secara langsung dengan Kang cukup mengesankan. Padahal, ia hanya mengenal pria asal Korea Selatan itu saat menjadi lawan.

"Saya hanya pernah bertemu dengannya di tim lawan sebelumnya,” kata Megatron, dikutip dari kanal Youtube resmi Hyundai Hillstate, Selasa (28/7/2026).

“Tetapi ketika dia menjadi pelatih saya setelah bergabung dengan Hyundai Hillstate, kesan pertama saya adalah dia adalah orang yang benar-benar baik," imbuh pevoli asal Jawa Timur tersebut.

 

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