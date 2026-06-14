Terhenti di Perempatfinal Australia Open 2026, Rehan/Gloria Akui Kecewa Berat

SYDNEY – Langkah ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja, harus terhenti di babak perempatfinal Australia Open 2026. Menghadapi unggulan kedua asal China, Guo Xin Wa/Chen Fang Hui, pada Jumat 12 Juni 2026, Rehan/Gloria kalah dua gim langsung dengan skor 11-21, 14-21.

1. Evaluasi Rehan

Rehan Naufal Kusharjanto tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya atas hasil minor tersebut. Ia merasa performa mereka di lapangan tidak keluar secara maksimal karena terburu-buru.

"Kami pastinya kurang puas dengan hasil hari ini, sangat mengecewakan untuk saya, kak Gloria dan ci Vita juga. Mereka bermain lebih sabar daripada kami," ungkap Rehan, dikutip dari laman resmi PB Djarum, Minggu (14/6/2026).

2. Evaluasi Gloria

Senada dengan pasangannya, Gloria Emanuelle Widjaja menyoroti masalah ketenangan dan start yang lambat di gim pertama. Jarak poin yang terlanjur jauh membuat mereka kesulitan untuk mengejar.

Rehan Naufal/Gloria Emanuelle. (Foto: PBSI)

"Pelajaran yang bisa diambil kami harus bisa lebih tenang lagi, belajar cari celah, lebih bisa berpikir untuk mencari kesempatan satu poin," kata Gloria.