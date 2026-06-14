Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Terhenti di Perempatfinal Australia Open 2026, Rehan/Gloria Akui Kecewa Berat

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 14 Juni 2026 |00:04 WIB
Terhenti di Perempatfinal Australia Open 2026, Rehan/Gloria Akui Kecewa Berat
Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja. (Foto: PBSI)
A
A
A

SYDNEY – Langkah ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja, harus terhenti di babak perempatfinal Australia Open 2026. Menghadapi unggulan kedua asal China, Guo Xin Wa/Chen Fang Hui, pada Jumat 12 Juni 2026, Rehan/Gloria kalah dua gim langsung dengan skor 11-21, 14-21.

1. Evaluasi Rehan

Rehan Naufal Kusharjanto tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya atas hasil minor tersebut. Ia merasa performa mereka di lapangan tidak keluar secara maksimal karena terburu-buru.

"Kami pastinya kurang puas dengan hasil hari ini, sangat mengecewakan untuk saya, kak Gloria dan ci Vita juga. Mereka bermain lebih sabar daripada kami," ungkap Rehan, dikutip dari laman resmi PB Djarum, Minggu (14/6/2026).

2.  Evaluasi Gloria

Senada dengan pasangannya, Gloria Emanuelle Widjaja menyoroti masalah ketenangan dan start yang lambat di gim pertama. Jarak poin yang terlanjur jauh membuat mereka kesulitan untuk mengejar.

Rehan Naufal/Gloria Emanuelle. (Foto: PBSI)
Rehan Naufal/Gloria Emanuelle. (Foto: PBSI)

"Pelajaran yang bisa diambil kami harus bisa lebih tenang lagi, belajar cari celah, lebih bisa berpikir untuk mencari kesempatan satu poin," kata Gloria.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/40/3224386/moh_zaki_ubaidillah-eqgB_large.jpg
Hasil Semifinal Australia Open 2026: Kalah dari Wakil China, Zaki Ubaidillah Gagal Lawan Alwi Farhan di Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/40/3224377/alwi_farhan-gZmQ_large.jpg
Hasil Semifinal Australia Open 2026: Susah Payah Habisi Wakil Hong Kong, Alwi Farhan Lolos ke Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/40/3224368/sabar_karyaman_bersama_reza_pahlevi-6hx7_large.jpg
Hasil Semifinal Australia Open 2026: Sabar/Reza Tembus Final Usai Pulangkan Wakil Taiwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/40/3224317/febriana_dwipuji_kusuma_dan_meilysa_trias_puspitasari-c2WN_large.jpg
Hasil Semifinal Australia Open 2026: Brilian, Febriana/Meilysa Melaju ke Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/40/3224248/alwi_farhan-bteN_large.jpg
Lolos ke Semifinal Australia Open 2026, Alwi Farhan Tak Ingin Berpuas Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/40/3224194/sabar_dan_reza_lolos_semifinal_australia_open_2026_inabadminton-A4kG_large.jpg
Hasil Perempatfinal Australia Open 2026: Sabar/Reza Lolos Semifinal!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement