Hasil Macau Open 2026 Semalam: Bagas Shujiwo dan Richie Richardo Gemilang, Sektor Tunggal Putri Ambyar

COTAI - Perjuangan lima wakil bulu tangkis Indonesia di babak 32 besar Macau Open 2026 menyajikan hasil yang kontras. Laju positif berhasil diukir oleh dua tunggal putra, Bagas Shujiwo dan Richie Richardo, yang sukses mengamankan tiket ke babak 16 besar setelah menumbangkan lawan-lawannya.

Lima pertandingan itu berlangsung di Macau East Asian Games Dome, Cotai, Makau pada Rabu 17 Juni 2026 malam WIB. Bagas Shujiwo bermain paling awal.

Dia sukses mengalahkan wakil Malaysia, Lee Zii Jia. Tak butuh waktu lama, Bagas berhasil mengunci kemenangan dalam dua gim langsung dengan skor 21-12 dan 22-20.

Kemenangan ini diikuti oleh Richie Richardo yang berhasil mengalahkan utusan India Kiran George. Richie sukses menang meyakinkan dengan skor 21-18 dan 21-11.

1. Dominasi Tunggal Putra di Makau

Dengan hasil ini, Bagas dan Richie menyusul Muhamad Yusuf yang sebelumnya sukses mengalahkan Kuo Kuan Lin (Taiwan). Ketiga tunggal putra itu akan mentas di babak 16 besar Macau Open 2026.

Richie Duta Richardo

Sementara, hasil manis belum menyertai tiga tunggal putri Indonesia. Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, dan Thalita Ramadhani Wiryawan sama-sama menelan kekalahan.

Dhinda dikalahkan oleh utusan Malaysia Goh Jin Wei dalam dua gim langsung 13-21 dan 16-21. Kemudian Ayu menelan kekalahan dari unggulan kedelapan asal India, Anmol Kharb (13-21 dan 16-21).