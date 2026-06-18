Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Macau Open 2026 Semalam: Bagas Shujiwo dan Richie Richardo Gemilang, Sektor Tunggal Putri Ambyar

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |08:40 WIB
Hasil Macau Open 2026 Semalam: Bagas Shujiwo dan Richie Richardo Gemilang, Sektor Tunggal Putri Ambyar
Tunggal putra Indonesia, Bagas Shujiwo. (Foto: PBSI)
A
A
A

COTAI - Perjuangan lima wakil bulu tangkis Indonesia di babak 32 besar Macau Open 2026 menyajikan hasil yang kontras. Laju positif berhasil diukir oleh dua tunggal putra, Bagas Shujiwo dan Richie Richardo, yang sukses mengamankan tiket ke babak 16 besar setelah menumbangkan lawan-lawannya.

Lima pertandingan itu berlangsung di Macau East Asian Games Dome, Cotai, Makau pada Rabu 17 Juni 2026 malam WIB. Bagas Shujiwo bermain paling awal.

Dia sukses mengalahkan wakil Malaysia, Lee Zii Jia. Tak butuh waktu lama, Bagas berhasil mengunci kemenangan dalam dua gim langsung dengan skor 21-12 dan 22-20.

Kemenangan ini diikuti oleh Richie Richardo yang berhasil mengalahkan utusan India Kiran George. Richie sukses menang meyakinkan dengan skor 21-18 dan 21-11.

1. Dominasi Tunggal Putra di Makau

Dengan hasil ini, Bagas dan Richie menyusul Muhamad Yusuf yang sebelumnya sukses mengalahkan Kuo Kuan Lin (Taiwan). Ketiga tunggal putra itu akan mentas di babak 16 besar Macau Open 2026.

Richie Duta Richardo
Richie Duta Richardo

Sementara, hasil manis belum menyertai tiga tunggal putri Indonesia. Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, dan Thalita Ramadhani Wiryawan sama-sama menelan kekalahan.

Dhinda dikalahkan oleh utusan Malaysia Goh Jin Wei dalam dua gim langsung 13-21 dan 16-21. Kemudian Ayu menelan kekalahan dari unggulan kedelapan asal India, Anmol Kharb (13-21 dan 16-21).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/16/40/3224852//leo_daniel_melaju_ke_16_besar_macau_open_2026-udCf_large.jpg
Hasil Macau Open 2026: Leo/Daniel Marthin Melaju ke 16 Besar, Christian Adinata Tersingkir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/2/3224706//alwi_farhan_alhasny_berhasil_menjuarai_australia_open_2026-u8Vd_large.jpg
Alwi Farhan Juara Australia Open 2026, Bukti Pembinaan Atlet Muda Kian Menjanjikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/40/3224485//mia_audina-hUku_large.jpg
Kisah Hidup Mia Audina, Alasan di Balik Keputusan Mengejutkan Tinggalkan PBSI demi Menjadi Ratu Bulu Tangkis Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/40/3224481//moh_zaki_ubaidillah-BCg7_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Moh Zaki Ubaidillah, Tetap Bangga meski Gagal ke Final Australia Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/40/3224502//alwi_farhan-tQ0i_large.jpg
Juara Australia Open 2026, Alwi Farhan Ucapkan Terima Kasih kepada Pengkritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/40/3224389//alwi_farhan-GDYi_large.jpg
Alwi Farhan Buka-bukaan Kunci Sukses Lolos ke Final Australia Open 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement