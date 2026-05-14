HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar Thailand Open 2026: Leo/Daniel ke Perempatfinal, Thalita dan Jafar/Felisah Terhenti

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |19:09 WIB
Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)
BANGKOK – Pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, sukses mengamankan tempat di babak perempatfinal Thailand Open 2026 setelah tampil dominan di Nimibutr Stadium. Sayangnya, keberhasilan ini tidak diikuti oleh dua wakil Merah Putih lainnya, Thalita Ramadhani Wiryawan dan pasangan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, yang harus menyudahi perjuangan mereka di babak 16 besar.

Pertandingan babak 16 besar itu berlangsung di Nimibutr Stadium, Bangkok, Thailand pada Kamis (14/5/2026). Leo/Daniel bertanding lebih dulu berhadapan dengan wakil China, Hu Ke Yuan/Lin Xiang Yi.

Laga tersebut berjalan ketat sejak awal gim pertama. Leo/Daniel berupaya mengandalkan permainan cepat, tetapi mampu terbaca dengan baik oleh duet China.

Namun begitu, Leo/Daniel yang bermain efektif akhirnya bisa merebut kemenangan gim pertama dengan skor 21-16. Pada gim kedua, Leo/Daniel bermain lebih percaya diri.

1. Leo/Daniel Menang dan Perlawanan Sengit Thalita Wiryawan

Serangan efektif keduanya mampu meruntuhkan pertahanan Hu/Lin. Hasilnya manis, Leo/Daniel mampu memastikan kemenangan gim kedua dengan skor 21-13.

Thalita Ramadhani Wiryawan. (Foto: PBSI)
Kemenangan ini mengantar Leo/Daniel ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pada pertandingan lainnya, Thalita kesulitan melawan wakil tuan rumah yang juga unggulan pertama, Ratchanok Intanon.

Duel ketat berjalan sejak awal pertandingan gim pertama. Sayangnya, Thalita tumbang dari Ratchanok pada gim pertama dengan skor 16-21.

Berlanjut pada gim kedua, Thalita sempat tampil impresif hingga unggul pada jeda interval. Thalita pun berhasil mengemas kemenangan pada gim kedua dengan skor 21-19.

 

