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Hasil Taipei Open 2026: Zaki Ubaidillah Dipulangkan Wakil Malaysia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |09:23 WIB
Hasil Taipei Open 2026: Zaki Ubaidillah Dipulangkan Wakil Malaysia
Moh Zaki Ubaidillah harus kandas di babak pertama Taipei Open 2026 usai kalah dari wakil Malaysia Justin Hoh (Foto: PBSI)
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TAIPEI – Moh Zaki Ubaidillah kalah di babak pertama Taipei Open 2026 Super 300. Tunggal putra Indonesia tumbang di tangan Justin Hoh, 14-21, 21-15 dan 11-21.

Bermain di Taipei Arena, Taipei, Taiwan, Rabu (29/7/2026) pagi WIB, Ubed –sapaan akrabnya- dan Justin bermain cukup agresif dalam awal gim pertama. Hal tersebut membuat laga antara keduanya berjalan cukup ketat.

Moh Zaki Ubaidillah (PBSI)

Saat ini, Ubed tertinggal 8-13 dari Justin. Ia berusaha dengan keras agar dapat membalikkan keadaan dengan bermain lebih ngotot.

Wakil Malaysia itu akhirnya menutup gim pertama dengan catatan manis. Kepastian tersebut setelah unggul 21-14.

Ubed berusaha bangkit dalam gim kedua dengan bermain lebih agresif. Sementara waktu, atlet asal Jawa Timur itu dapat unggul 14-13 atas Justin.

 

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