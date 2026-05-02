HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Piala Uber 2026: Thalita Ramadhani Wiryawan Menang, Indonesia Hanya Ketinggalan 1-2 dari Korea Selatan!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 02 Mei 2026 |18:33 WIB
Thalita Ramadhani Wiryawan menang atas Sim Yu Jin di semifinal Piala Uber 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
THALITA Ramadhani Wiryawan menang 21-19 dan 21-19 atas Sim Yu Jin di laga ketiga Indonesia vs Korea Selatan di semifinal Piala Uber 2026 yang berlangsung di Forum Horsens, Horsens, Denmark pada Sabtu (2/5/2026) malam WIB. Berkat kemenangan ini, Indonesia hanya tertinggal 1-2 dari Korea Selatan.

Selanjutnya, game keempat mempertemukan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum vs Jeong Na Eun/Kim Hye Jeong. Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum wajib menang demi menjaga peluang Indonesia lolos ke final Piala Uber 2026.

Jalannya Pertandingan

Thalita diharapkan tidak kalah demi menjaga peluang Indonesia lolos ke final Piala Uber 2026. Terbukti ia langsung bermain ngotot melawan Sim Yu Jin. Akan tetapi, Sim Yu Jin tampil cukup solid sehingga tidak mudah kehilangan poin.

Sim Yu Jin unggul 11-9 atas Thalita di interval game pertama. Ketertinggalan itu tidak membuat Thalita hilang semangat dan malah tampil lebih percaya diri.

Thalita pun berhasil mencuri poin demi poin atas Sim Yu Jin. Thalita dapat berbalik unggul 19-16 atas Sim Yu Jin. Thalita akhirnya mencatatkan hasil manis dalam game pertama. Ia mampu bangkit dan unggul atas Sim Yu Jin dengan skor 21-19.

 

