Kisah Thalita Ramadhani Wiryawan, Tunggal Putri Indonesia Berusia 18 Tahun yang Kalahkan Sim Yu-jin di Piala Uber 2026

KISAH Thalita Ramadhani Wiryawan menarik untuk diulas. Sebab, tunggal putri berusia 18 tahun itu sanggup mengalahkan Sim Yu-jin di Piala Uber 2026.

Perjalanan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Uber 2026 harus berakhir di babak semifinal. Putri Kusuma Wardani (Putri KW) dan kawan-kawan kalah telak 1-3 dari Tim Bulu Tangkis Korea Selatan.

Sang kapten yang turun di laga pertama, dibabat An Se-young 19-21 dan 5-21. Lalu, ganda putri Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari tumbang 16-21, 21-19, dan 15-21, dari Baek Ha-na/Lee So-hee.

1. Tekanan di Pundak Thalita

Dalam kondisi skor 0-2, Korea Selatan hanya tinggal butuh satu kemenangan lagi untuk mengunci tiket ke final. Sim Yu-jin, yang turun sebagai tunggal kedua, hanya akan menghadapi Thalita.

Di atas kertas, Sim diunggulkan untuk menang. Dari segi peringkat, perempuan asal Korea Selatan itu jauh lebih baik dengan menempati ranking 19 dunia sementara Thalita ada di urutan 65.

Ditambah lagi, Sim telah berusia 26 tahun yang artinya tentu lebih berpengalaman. Sementara, Thalita baru di edisi kali ini tampil pada Piala Uber. Tekanan ada di pundak perempuan berusia 18 tahun itu.