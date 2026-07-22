Kunci Sukses Rachel/Febi Tembus 16 Besar China Open 2026

CHANGZHOU – Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum sukses menembus 16 besar China Open 2026 Super 1000. Keberhasilan itu tidak terlepas dari konsentrasi tingkat tinggi yang diperlihatkan keduanya.

Rachel/Febi mengalahkan wakil China Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian dengan poin 24-22 dan 21-17 pada babak 32 besar China Open 2026. Laga itu berlangsung di Gymnasium Xincheng, Changzhou, Rabu (22/7/2026).

1. Evaluasi

Febi mengatakan, sangat senang dapat meraih kemenangan. Hal itu tidak terlepas dari evaluasi yang dilakukan dari turnamen-turnamen sebelumnya.

"Kami belajar dari dua kekalahan sebelum ini. Jadi, tadi dari awal coba langsung meningkatkan hawa mainnya dan fokus untuk menyerang duluan," kata Febi dalam keterangan resmi, Rabu (22/7/2026).

"Untuk besok kami masih harus mengurangi kesalahan-kesalahan sendiri," tambah perempuan berusia 22 tahun itu.

Sementara itu, Rachel mengatakan kondisi lapangan berangin memang sempat menyulitkannya dan Febi. Namun, mereka bisa mengatasinya dengan baik.