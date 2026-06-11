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Hasil Australia Open 2026: Rachel/Febi Menang Comeback, Lolos ke Perempatfinal

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |17:59 WIB
Hasil Australia Open 2026: Rachel/Febi Menang Comeback, Lolos ke Perempatfinal
Rachel Febi Lolos Ke Perempat Australia Open 2026 (Foto: Dok. Okezone)
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SYDNEY - Ganda putri Indonesia, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, berhasil mengamankan tiket ke babak perempatfinal Australia Open 2026. Kepastian itu didapat setelah Rachel/Febi menunjukkan semangat pantang menyerah untuk membalikkan keadaan dan mengalahkan wakil Hong Kong, Lui Lok Lok/Tsang Hiu Yan.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Australia, Kamis (11/6/2026) sore WIB, Rachel/Febi menang melalui pertarungan tiga gim dengan skor 26-28, 21-18, dan 21-13.

Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum (Foto: X/@INABadminton)

1. Jalannya Pertandingan

Pertandingan langsung berlangsung ketat sejak awal gim pertama. Rachel/Febi dan Lui/Tsang saling bergantian mendulang poin dalam duel yang berjalan sengit.

Pasangan Indonesia mencoba mengandalkan permainan yang efektif, sementara duet Hong Kong tampil agresif dengan tempo cepat. Rachel/Febi sempat menjaga keunggulan tipis dan menutup interval gim pertama dengan skor 11-9.

Namun selepas jeda, pertandingan semakin sulit bagi wakil Merah Putih. Kedua pasangan terus saling menekan hingga memasuki fase krusial. Sayangnya, Rachel/Febi gagal memanfaatkan sejumlah peluang dan harus menyerahkan gim pertama dengan skor tipis 26-28.

2. Bangkit di Gim Berikutnya

Tertinggal satu gim tidak membuat Rachel/Febi kehilangan semangat. Meski sempat kesulitan pada awal gim kedua dan tertinggal 6-11 saat interval, mereka mampu menunjukkan mentalitas kuat untuk bangkit.

Perlahan tapi pasti, Rachel/Febi memangkas ketertinggalan dan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 17-17. Momentum positif itu terus berlanjut hingga mereka sukses merebut gim kedua dengan skor 21-18 sekaligus memaksakan pertandingan berlanjut ke gim penentuan.

Pada gim ketiga, Rachel/Febi kembali mendapat perlawanan ketat di awal laga. Akan tetapi, mereka mampu menemukan ritme permainan dan mulai mendominasi jalannya pertandingan.

 

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